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Avrupa Birliği'nden Apple'a 1 aylık süre: Yeni yaptırım gündemde

Avrupa Birliği'nden Apple'a 1 aylık süre: Yeni yaptırım gündemde

16:4312/11/2024, Salı
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Avrupa Birliği (AB), Apple’dan App Store, Apple Arcade, Apple Music, iTunes Store, Apple Books ve Podcast gibi hizmetlerinde coğrafi engellemeleri kaldırmasını istedi. Apple’ın tespit edilen coğrafi engelleme sorunlarını düzeltmek amacıyla bir ay içinde bir taahhüt sunmasının istendiği, aksi halde yaptırımların uygulanabileceği vurgulandı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve üye ülkelerin otoritelerinin yer aldığı Tüketiciyi Koruma İşbirliği Ağı, Apple Medya Hizmetleri’nin Avrupa’da yasaklı coğrafi engelleme uygulamaları hakkında bilgilendirildiğini duyurdu. Açıklamada, Apple’ın hizmetlerinde Avrupa’daki tüketicilere ikamet yerine göre hukuka aykırı ayrımcılık yapan erişim, ödeme yöntemleri ve indirme kısıtlamaları tespit edildiği belirtildi.


  • AB, Apple’dan App Store, Apple Arcade, Apple Music, iTunes Store, Apple Books ve Podcast gibi hizmetlerini coğrafi engelleme karşıtı kurallarla uyumlu hale getirmesini talep etti.

Açıklamada, AB kuralları gereği, tüketicilere üye ülkeler arası mal ve hizmet alımında uyruk, ikametgah veya kuruluş yerine dayalı ayrımcılık yapılamayacağı hatırlatıldı.


Apple’ın, tespit edilen sorunlu coğrafi engelleme uygulamalarını düzeltmek için bir ay içinde taahhüt sunması gerektiği, aksi halde yaptırımların gündeme gelebileceği vurgulandı.




#Avrupa Birliği (AB)
#Apple
#App Store

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