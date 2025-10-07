Giovani Palestinesi (Filistin Gençliği) İtalya grubu, İsrail'in Gazze'yi işgalinin ikinci yıldönümünü anmak ve Filistinlilere desteğini göstermek için Bologna ve Torino kentlerinde gösteriler düzenleyeceğini duyurdu.





İtalya'nın kuzeyinde yer alan Bologna eyaletinin valisi Enrico Ricci, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta sonu Roma'da patlak veren şiddet olaylarının ardından yerel yetkililerin olası çatışmalardan endişe ettiğini belirtti ve "7 Ekimdeki gösteriler kesinlikle yasaklanacak" dedi.





Filistin yanlısı grup ise yasağa rağmen bir araya geleceklerini duyurdu.





İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI PAYLAŞIM YAPTI





İsrail Dışişleri Bakanlığı, X'te yayınladığı açıklamada, "İtalya'daki İsrail Büyükelçiliği, Büyükelçi Yonatan Peled başkanlığında, 7 Ekim katliamını yüceltmeyi amaçlayan ahlaksız girişimleri protesto etti ve etkinliğin iptali için İtalyan yetkililerle başarılı bir şekilde çalıştı." dedi.

















'KORKUNÇ ZAMANLAMA'





Avustralya'nın en kalabalık şehri Sidney'de 'Stand For Palestine' (Filistin İçin Durun) adlı bir grup Filistin'e destek için 'Şehitlerimize Şan' etkinliği düzenleyeceğini duyurdu.





Bunun üzerine Yeni Güney Galler eyaletinin başbakanı Chris Minns, etkinliği kınayarak, "Korkunç bir zamanlama, şok edici derecede duyarsız" dedi ve 7 Ekim tarihinin, Gazze'nin durumuyla ilişkili olmadığını, Hamas'ın eylemlerini yüceltmek anlamına geldiğini söyledi.





"İNGİLİZLERE YAKIŞMIYOR"





Birleşik Krallık Başbakanı Sir Keir Starmer, öğrencileri Salı günü, Hamas'ın İsrail'e yönelik 7 Ekim saldırısının ikinci yıldönümünde düzenlenecek Filistin yanlısı protesto gösterilerine katılmamaya çağırdı ve "sokaklarda artan antisemitizm" konusuna dikkat çekti.





Ülkesindeki Yahudi toplumların yanında ve her daim destekçisi olduğunu vurgulayan Başbakan Starmer, "Biz ülke olarak böyle değiliz. Başkalarına bu kadar az saygı duymak İngilizlik değil. Üstelik bazıları Yahudilere karşı yeniden nefret söylemleri savurmaya başlamadan önce." dedi.





İngiliz politikacı Robert Jenrick ise, Salı günü planlanan protestoları "utanç" olarak nitelendirdi.











