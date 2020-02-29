Dünya Avrupanın korktuğu başına geldi
AVRUPA

Avrupa’nın korktuğu başına geldi

İdlib’deki insani kriz derinleşince Türkiye mültecilere sınır kapılarını açtı. İstanbul Zeytinburnu’nda toplanan mülteciler tuttukları minibüs ve taksilerle Edirne’ye doğru yola çıktı. İzmir, Çanakkale ve Aydın’da da binlerce kişi botlarla Yunanistan’a ulaştı. Sınırları kapatan Atina ise akını ses bombaları atarak durdurmaya çalışıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Avrupa'ya kapıların açılmasının ardından Suriyeli mülteciler sınırlara akın ediyor.
Avrupa'ya kapıların açılmasının ardından Suriyeli mülteciler sınırlara akın ediyor.

Türkiye’nin AB’ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldığı yönündeki açıklamalardan sonra İstanbul’da birçok noktadan göçmenler minibüs ve taksilerle Edirne’ye gidiyor. Zeytinburnu’nda toplanan göçmenler, tuttukları minibüsler ve taksilerle Edirne’ye doğru yola çıktı.

Mülteciler otobüslere binmek için bir biriyle yarıştı.

YÜRÜYEREK SINIRI GEÇTİLER

Yunanistan’a açılan Pazarkule Sınır Kapısı’na ve Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’na doğru yürüyüşe geçen göçmenlerin sayısının sürekli arttığı görülüyor. Edirne’ye gelen yüzlerce göçmen, bavullarını ve çantalarını alarak kilometrelerce yol yürüyüp, önce şehir merkezinde toplanıyor ardından gruplar halinde Yunanistan sınırına hareket ediyor. Edirne’ye gelen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 300 göçmen, haberin duyulmasının ardından gece yarısı Yunanistan’a geçmek üzere sınıra doğru yürüyüşe geçti.

SURİYE, İRAN, IRAK, FAS, PAKİSTANLI

Aralarında Suriye, İran, Irak, Fas, Pakistanlıların da bulunduğu göçmenler, İdlib’deki saldırının ardından kendi aralarında haberleşerek Yunanistan’a geçmek için Edirne’ye geldiklerini söyledi.

Mütlteciler aileriyle birlikte sınıra doğru yürüyor.

MÜLTECİLER AYVACIK KIYILARINDA

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi sahillerinden de Yunanistan’ın Midilli Adasına lastik botlarla geçmek isteyen mülteciler, Ayvacık sahillerine gelmeye başladı. Öte yandan Ayvacık sahillerinden Midilli Adasına yasa dışı geçiş yapmak isterken yakalanıp, ilçede bulunan Göç İdaresine bağlı Yabancıları Geri Gönderme Merkezinde farklı milletlere mensup 400 mültecinin bulunduğu öğrenildi.

PARA BİRİKTİRİP BOT ALDILAR

İzmir’in Dikili ilçesinde bir araya gelen 160 mülteci ise, Yunanistan’a geçiş yapmak için sahilde toplandı. İzmir’in Dikili ilçesi sahil sitelerinde bir araya gelen 160 mülteci kendi aralarında biriktirdikleri para ile aldıkları botların plaja gelmesini bekliyor. Buradan botlara binecek olan mülteciler Yunanistan’a gitmek için yola çıkacak. Yunanistan’a geçiş yapmak için bekleyen grup adına açıklama yapın Suriye uyruklu Halit Sait, kendi aralarında para toplayarak bot aldıklarını ve Yunanistan’a geçiş yapmak için beklediklerini söyledi.

Göçmenler sınırı yüzerek geçti
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Göçmenler sınırı yüzerek geçti
Türkiye'nin sınır kapılarını göçmenlere açmasının ardından Avrupa'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenler sınırlara akın etti. Yunanistan'ın sınır kapılarını geçişlere kapatmasının ardından bazı göçmenler Meriç Nehri'ni yüzerek Yunanistan sınırlarına geçti.


Mültecilere ses bombası

Yunan sınır polisi göçmenlere biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti

Edirne’den Avrupa’ya açılan Pazarkule Sınır Kapısı, geçişlere kapandı. Avrupa’ya geçmek için Edirne’ye gelen düzensiz göçmenlerin bir kısmı, yasa dışı yollarla, Yunanistan’a açılan Pazarkule Sınır Kapısı’ndaki tampon bölgeye giriş yaptı. Bunun üzerine hem Yunan hem de Türk güvenlik güçleri, tampon bölgede bekleyen 100 civarındaki düzensiz göçmenin etrafını araçlarla çevirdi. Bölgede bekleyen düzensiz göçmenler nedeniyle bu kapıdan her iki ülkeye giriş çıkış yapılamıyor.

OTOBÜSLE KAPATTILAR

Yunan askerlerinin zaman zaman göçmenleri korkutmak için ses bombaları kullandığı da duyuldu. Yunanistan’a alınmayan göçmenler ise çantalarını yerlere bırakarak, tampon bölgede bekleyişlerini sürdürüyor.

Artarak devam edecek

Mülteciler Edirne'den çıkış yapmaya başladı.
  • Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un mültecilerin Avrupa geçebilmesi için Türkiye’nin sınır kapılarını açmasına ilişkin açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İdlib’deki gelişmelerin Türkiye üzerindeki göç baskısını artırdığını belirterek, “Gelişmelerden endişeye kapılan ülkemizdeki bazı sığınmacı ve göçmenler Batı sınırlarımıza doğru hareketlenmeye başlamışlardır. Durumun kötüleşmesi halinde bu risk artarak devam edecektir.” dedi.


Türkiye’ye destek verilmeli

Birleşmiş Milletler (BM), uluslararası topluma Suriyeli mülteciler konusunda Türkiye’ye verilen desteğin sürdürülmesi ve artırılması çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Babar Baloch, BM Cenevre Ofisi’nde düzenlenen basın toplantısında, Türkiye ve İdlib’deki Suriyeli sivillere ilişkin açıklamalarda bulundu. Baloch, Türkiye’nin 3,6 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığının unutulmaması gerektiğini vurguladı.

MÜLTECİLERİ KABUL EDİN

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu Suriye’nin komşu ülkelerine Suriye’den gelen sivillerin “kabul edilmesi” çağrısında bulunduklarını anımsatan Baloch, “Dolayısıyla bu çağrımızı uluslararası toplumu da içine alacak şekilde genişletiyoruz. Türkiye’ye verilen desteğin sürdürülmesi ve hızlandırılması gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Mülteciler Edirne'den Yunanistan'a koşuyorlar
OYNAT 00:00
Mülteciler Edirne'den Yunanistan'a koşuyorlar
Avrupa ülkelerine gitme hayaliyle yola çıkan çok sayıda düzensiz göçmenin geceden bu yana Edirne'deki sınır hattı üzerindeki hareketliliği sürüyor. Türkiye'nin, Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan kara sınırında gece saatlerinden itibaren başlayan düzensiz göçmen hareketliliği, günün ilk ışıklarıyla daha da arttı.


Provokatöre soruşturma

Ankara ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İdlib’de görev yapan Türk askerlerine yönelik saldırıya ilişkin gerçek dışı ve provokatif sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Suriye’nin İdlib şehrinde gerçekleştirilen menfur saldırı sonucu şehit edilen askerlere ait olduğu yönünde sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı ve gerçeğe aykırı olarak yayımlanan video, resim ve paylaşımlar hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’, ‘kanunlara uymamaya tahrik’ ve ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından re’sen soruşturma başlatıldığı” bildirildi.

Botlarla Midilli’ye

Fotoğraf: Arşiv
  • Ülkelerindeki savaştan ve iç karışıklıklardan kaçarak Avrupa’ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçişi devam ediyor. Dün sabah saatlerinde 15 düzensiz göçmen küçük bir şişme bot ile Midilli’nin Skala Sikaminea bölgesine ayak bastı. Aralarında 5 çocuğun da bulunduğu Afgan uyruklu düzensiz göçmenler, kayıt işlemlerinin yapılması için Moria kampına götürüldü.

Kapıların açıldığını duyan göçmenler sınıra akın etmeye başladı
FOTOĞRAF 60
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Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'deki Türk askerlerine yönelik hava saldırısının ardından Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldığı yönündeki açıklamalardan sonra Edirne'de bir grup göçmen Yunanistan'a gitmek için sınırına yürüdü.
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Suriye'nin İdlib kenti kırsalında rejim kuvvetleri tarafından yapılan Türk silahlı Kuvvetleri'ne yönelik hava saldırısının ardından Türkiye'nin muhtemel yeni mülteci baskısını taşıyamayacağı ifade edildi.
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Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama yönünde karar aldığı haberinlerinin ardından Edirne'de göçmen hareketliliği yaşanmaya başladı.
Title
Edirne'ye gelen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 300 göçmen, haberin duyulmasının ardından gece yarısı Yunanistan'a geçmek üzere sınıra doğru yürüyüşe geçti.
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Sırtlarına çanlarını alan göçmenler, Karaağaç Mahallesi'nden Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na ulaşmak yürüyüşlerini sürdürüyor.
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Aralarında Suriye, İran, Irak, Fas, Pakistanlıların da bulunduğu göçmenler, İdlib'deki saldırının ardından kendi aralarında haberleşerek Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye geldiklerini söyledi.
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Kapıların açıldığını duyan göçmenler sınıra akın etmeye başladı
Sınır kapılarının açıldığı iddiaları üzerine Edirne'de yurt dışına çıkmak isteyen mülteciler Yunanistan sınırına akın etmeye başladı. İdlib'de rejim güçlerinin hain saldırısının ardından sınır kapılarının açıldığı iddiaları üzerine yüzlerce mülteci Edirne'ye akın etti. Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na doğru yürüyüşe geçen mültecilerin sayısının sürekli arttığı görüldü.
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