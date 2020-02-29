Avrupa’nın korktuğu başına geldi

Türkiye’nin AB’ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldığı yönündeki açıklamalardan sonra İstanbul’da birçok noktadan göçmenler minibüs ve taksilerle Edirne’ye gidiyor. Zeytinburnu’nda toplanan göçmenler, tuttukları minibüsler ve taksilerle Edirne’ye doğru yola çıktı.
YÜRÜYEREK SINIRI GEÇTİLER
Yunanistan’a açılan Pazarkule Sınır Kapısı’na ve Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’na doğru yürüyüşe geçen göçmenlerin sayısının sürekli arttığı görülüyor. Edirne’ye gelen yüzlerce göçmen, bavullarını ve çantalarını alarak kilometrelerce yol yürüyüp, önce şehir merkezinde toplanıyor ardından gruplar halinde Yunanistan sınırına hareket ediyor. Edirne’ye gelen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 300 göçmen, haberin duyulmasının ardından gece yarısı Yunanistan’a geçmek üzere sınıra doğru yürüyüşe geçti.
SURİYE, İRAN, IRAK, FAS, PAKİSTANLI
Aralarında Suriye, İran, Irak, Fas, Pakistanlıların da bulunduğu göçmenler, İdlib’deki saldırının ardından kendi aralarında haberleşerek Yunanistan’a geçmek için Edirne’ye geldiklerini söyledi.
MÜLTECİLER AYVACIK KIYILARINDA
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi sahillerinden de Yunanistan’ın Midilli Adasına lastik botlarla geçmek isteyen mülteciler, Ayvacık sahillerine gelmeye başladı. Öte yandan Ayvacık sahillerinden Midilli Adasına yasa dışı geçiş yapmak isterken yakalanıp, ilçede bulunan Göç İdaresine bağlı Yabancıları Geri Gönderme Merkezinde farklı milletlere mensup 400 mültecinin bulunduğu öğrenildi.
PARA BİRİKTİRİP BOT ALDILAR
İzmir’in Dikili ilçesinde bir araya gelen 160 mülteci ise, Yunanistan’a geçiş yapmak için sahilde toplandı. İzmir’in Dikili ilçesi sahil sitelerinde bir araya gelen 160 mülteci kendi aralarında biriktirdikleri para ile aldıkları botların plaja gelmesini bekliyor. Buradan botlara binecek olan mülteciler Yunanistan’a gitmek için yola çıkacak. Yunanistan’a geçiş yapmak için bekleyen grup adına açıklama yapın Suriye uyruklu Halit Sait, kendi aralarında para toplayarak bot aldıklarını ve Yunanistan’a geçiş yapmak için beklediklerini söyledi.
Mültecilere ses bombası
Edirne’den Avrupa’ya açılan Pazarkule Sınır Kapısı, geçişlere kapandı. Avrupa’ya geçmek için Edirne’ye gelen düzensiz göçmenlerin bir kısmı, yasa dışı yollarla, Yunanistan’a açılan Pazarkule Sınır Kapısı’ndaki tampon bölgeye giriş yaptı. Bunun üzerine hem Yunan hem de Türk güvenlik güçleri, tampon bölgede bekleyen 100 civarındaki düzensiz göçmenin etrafını araçlarla çevirdi. Bölgede bekleyen düzensiz göçmenler nedeniyle bu kapıdan her iki ülkeye giriş çıkış yapılamıyor.
OTOBÜSLE KAPATTILAR
Yunan askerlerinin zaman zaman göçmenleri korkutmak için ses bombaları kullandığı da duyuldu. Yunanistan’a alınmayan göçmenler ise çantalarını yerlere bırakarak, tampon bölgede bekleyişlerini sürdürüyor.
Artarak devam edecek
- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un mültecilerin Avrupa geçebilmesi için Türkiye’nin sınır kapılarını açmasına ilişkin açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İdlib’deki gelişmelerin Türkiye üzerindeki göç baskısını artırdığını belirterek, “Gelişmelerden endişeye kapılan ülkemizdeki bazı sığınmacı ve göçmenler Batı sınırlarımıza doğru hareketlenmeye başlamışlardır. Durumun kötüleşmesi halinde bu risk artarak devam edecektir.” dedi.
Türkiye’ye destek verilmeli
Birleşmiş Milletler (BM), uluslararası topluma Suriyeli mülteciler konusunda Türkiye’ye verilen desteğin sürdürülmesi ve artırılması çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Babar Baloch, BM Cenevre Ofisi’nde düzenlenen basın toplantısında, Türkiye ve İdlib’deki Suriyeli sivillere ilişkin açıklamalarda bulundu. Baloch, Türkiye’nin 3,6 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığının unutulmaması gerektiğini vurguladı.
MÜLTECİLERİ KABUL EDİN
Türkiye’nin de aralarında bulunduğu Suriye’nin komşu ülkelerine Suriye’den gelen sivillerin “kabul edilmesi” çağrısında bulunduklarını anımsatan Baloch, “Dolayısıyla bu çağrımızı uluslararası toplumu da içine alacak şekilde genişletiyoruz. Türkiye’ye verilen desteğin sürdürülmesi ve hızlandırılması gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.
Provokatöre soruşturma
Ankara ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İdlib’de görev yapan Türk askerlerine yönelik saldırıya ilişkin gerçek dışı ve provokatif sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Suriye’nin İdlib şehrinde gerçekleştirilen menfur saldırı sonucu şehit edilen askerlere ait olduğu yönünde sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı ve gerçeğe aykırı olarak yayımlanan video, resim ve paylaşımlar hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’, ‘kanunlara uymamaya tahrik’ ve ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından re’sen soruşturma başlatıldığı” bildirildi.
Botlarla Midilli’ye
- Ülkelerindeki savaştan ve iç karışıklıklardan kaçarak Avrupa’ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçişi devam ediyor. Dün sabah saatlerinde 15 düzensiz göçmen küçük bir şişme bot ile Midilli’nin Skala Sikaminea bölgesine ayak bastı. Aralarında 5 çocuğun da bulunduğu Afgan uyruklu düzensiz göçmenler, kayıt işlemlerinin yapılması için Moria kampına götürüldü.