Dünya Avustralyada virüs paniği Delta varyantı yasakları yeniden başlattı
ASYA

Avustralya’da virüs paniği: Delta varyantı yasakları yeniden başlattı

Hindistan'dan çıkan delta varyantı yayılmaya devam ediyor. Delta varyantının, Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde çok sayıda kişiye buluşması üzerine sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Haber Merkezi AA
Avustralya’da virüs paniği: Delta varyantı yasakları yeniden başlattı
Avustralya'da kısıtlamalar yeniden başlıyor.

Yeni tip koronavirüsün ilk kez Hindistan’da görülen Delta varyantının, Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde çok sayıda kişiye buluşması üzerine sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

ABC News’e göre, Yeni Güney Galler Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian, Delta varyantının eyalette artması nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan ettiklerini açıkladı.

VAKA UYARISI

Berejiklian, ilerleyen günlerde daha fazla vaka görülebileceği uyarısında bulundu.

Yeni tedbirler kapsamında eyaletin Greater Sydney, Blue Mountains, Central Coast ve Wollongong bölgelerinde bugün 18.00 itibarıyla başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 9 Temmuz Cuma günü 23.59’a kadar sürmesi bekleniyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Bu tarihler arasında gıda ve tıbbi bakım ihtiyaçlarının karşılanması dışında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Bazı bölgelerde sokağa çıkma kısıtlamaları sürerken, ek olarak ülke genelinde 2 haftalık tam kapanma kararı alındı.

Evden çalışma uygulamasına dahil olmayan kişiler, kısıtlamadan muaf tutulacak.

26 Haziran-9 Temmuz tarihlerinde düğün organizasyonları da yasaklanırken cenaze törenlerine katılım sosyal mesafe tedbirlerine uyulmak şartıyla en fazla 100 kişi ile sınırlı tutulacak.

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