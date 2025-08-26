Yeni Şafak
Avustralya'dan flaş karar: İran büyükelçisi sınır dışı edilecek

09:1426/08/2025, Salı
AA
İran Büyükelçiliği - Canberra (Arşiv)
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İran'ın Canberra Büyükelçisi Ahmad Sadeghi'nin "istenmeyen kişi" ilan edildiğini ve sınır dışı edilmesine karar verildiğini duyurdu.

ABC News Avustralya'nın haberine göre, Albanese, Avustralya Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (ASIO) geçen yıl Melbourne'deki bir Sinagoga ve Sydney'deki Lewis Continental Kitchen'a düzenlenen saldırıların arkasında İran hükümetinin olduğuna dair "güvenilir istihbarat" elde ettiğini söyledi.


  • Albanese, İran'ın Canberra Büyükelçisi Sadeghi'nin Avustralya hükümeti tarafından "istenmeyen kişi" ilan edildiğini ve diğer 3 yetkiliyle beraber sınır dışı edilmesine karar verildiğini açıkladı.

"Bunlar Avustralya topraklarında yabancı bir ulus tarafından düzenlenen çok tehlikeli faaliyetler." değerlendirmesinde bulunan Albanese, bu durumun kabul edilemez olduğunu söyledi.



ASIO Genel Müdürü Mike Burgess ise saldırıların İran tarafından tutulmuş kişiler tarafından düzenlendiğini savundu.


Burgess,
"Avustralya'da görevli diğer İranlı diplomatların saldırılara karışmadığını, ancak İran hükümetinin karışmış olabileceği diğer olayları araştıracaklarını"
ifade etti.

Dışişleri Bakanı Penny Wong, Büyükelçi Sadegh ve diğer İranlı diplomatların ülkeyi terk etmek için 7 gün süreleri olduğunu ifade etti.

Avustralya'nın Tahran Büyükelçiliğindeki bütün faaliyetler askıya alınırken, İran'daki bütün Avustralyalı diplomatların da ülkeyi terk ettiği duyuruldu.




