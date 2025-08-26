Memur ve emeklisinin zammı bu hafta belli olacak

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere üçüncü kez toplandı. Süreç sonunda 6,5 milyon memur ve emeklisinin 2026-2027 toplu sözleşme zam oranı belli olacak. Hakem kurulu 31 Ağustos’a kadar kararını açıklayacak.
Memur zammında takvim işliyor, 11 hizmet kolunda uzlaşı sağlandı. Kamu görevlilerinin geneline ilişkin zam oranı ise Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun kararının ardından belli olacak.
Hakem Kurulu, ilk iki toplantısını hafta sonu gerçekleştirmişti. 3'üncü toplantısını ise dün yaptı. Sayıştay'da gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.
Kurul, bugün saat 14.00'te dördüncü toplantısını yapacak.
11 üyeden oluşan kurulda kamu temsilcileri, akademisyenler ve sendikaların temsilcileri bulunuyor. Kurulun 5 iş günü içerisinde kararını vermesi gerekiyor.
Kamu işvereninin teklifleri
Kamu İşveren Heyeti, 12 Ağustos'taki ilk teklifinde 2026'nın ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2027'nin ilk altı ayında yüzde 4 ve ikinci altı ayında yüzde 4 zam teklif etmişti.
15 Ağustos'ta 2026 yılı için önerilen zamlara ek olarak taban aylığa 1000 lira artış teklif eden kamu işvereni, 18 Ağustos'ta yaptığı revizede ise 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7 önermiş, 2027 yılı için yaptığı ilk teklifte değişikliğe gitmemişti.