Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Memur ve emeklisinin zammı bu hafta belli olacak

Memur ve emeklisinin zammı bu hafta belli olacak

08:3426/08/2025, Salı
G: 26/08/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Hakem kurulu 31 Ağustos’a kadar kararını açıklayacak.
Hakem kurulu 31 Ağustos’a kadar kararını açıklayacak.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere üçüncü kez toplandı. Süreç sonunda 6,5 milyon memur ve emeklisinin 2026-2027 toplu sözleşme zam oranı belli olacak. Hakem kurulu 31 Ağustos’a kadar kararını açıklayacak.

Memur zammında takvim işliyor, 11 hizmet kolunda uzlaşı sağlandı. Kamu görevlilerinin geneline ilişkin zam oranı ise Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun kararının ardından belli olacak.

Hakem Kurulu, ilk iki toplantısını hafta sonu gerçekleştirmişti. 3'üncü toplantısını ise dün yaptı. Sayıştay'da gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

Kurul, bugün saat 14.00'te dördüncü toplantısını yapacak.

11 üyeden oluşan kurulda kamu temsilcileri, akademisyenler ve sendikaların temsilcileri bulunuyor. Kurulun 5 iş günü içerisinde kararını vermesi gerekiyor.

Kamu işvereninin teklifleri

Kamu İşveren Heyeti, 12 Ağustos'taki ilk teklifinde 2026'nın ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2027'nin ilk altı ayında yüzde 4 ve ikinci altı ayında yüzde 4 zam teklif etmişti.

15 Ağustos'ta 2026 yılı için önerilen zamlara ek olarak taban aylığa 1000 lira artış teklif eden kamu işvereni, 18 Ağustos'ta yaptığı revizede ise 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7 önermiş, 2027 yılı için yaptığı ilk teklifte değişikliğe gitmemişti.

#Memur
#Emekli
#Kamu Görevlileri Hakem Kurulu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ PROMOSYONU TAVAN YAPTI: Emekli promosyon 2025 en yüksek hangi banka? İşte güncel rakamlar