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Dünya

Avusturya istihbaratı: WhatsApp ve Telegram'ı denetlemek istiyoruz

Avusturya istihbaratı, güvenlik endişelerini öne sürerek WhatsApp ve Telegram gibi mesajlaşma uygulamalarını denetlemek istiyor.

13:12 . 28/02/2023 Salı
AA
Arşiv

Arşiv

Avusturya Devlet Güvenlik ve İstihbarat Birimi (DSN) Başkanı Omar Haijawi-Pirchner, Der Standard gazetesine yaptığı açıklamada, kişilerin haberleşmek için telefon açmak yerine çoğunlukla haberleşme uygulamalarını kullandığını, güvenlik açısından bu uygulamaların denetlenebilmesi gerektiğini savundu.

Haijawi-Pirchner, suç örgütleri ile tehlikeli unsurların, bu uygulamalar üzerinden iletişim kurduğunu, istihbarat birimi olarak bu uygulamaları denetleyebilecek teknik imkana sahip olmadıklarını söyledi.

  • Bu uygulamaların sahip olduğu teknolojilere benzer bir sistemin, denetim amacıyla istihbarat biriminin bünyesinde bulunması gerektiğini ifade eden Haijawi-Pirchner, denetimsiz uygulamaları kullanan çeşitli aşırıcı grupların saldırı ihtimalinin çok yüksek olduğunu ileri sürdü.


#Avusturya
#Denetim
#Viyana
#Whatsapp
1 saat önce
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Avusturya istihbaratı: WhatsApp ve Telegram'ı denetlemek istiyoruz
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