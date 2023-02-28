Avusturya istihbaratı: WhatsApp ve Telegram'ı denetlemek istiyoruz

Bu uygulamaların sahip olduğu teknolojilere benzer bir sistemin, denetim amacıyla istihbarat biriminin bünyesinde bulunması gerektiğini ifade eden Haijawi-Pirchner, denetimsiz uygulamaları kullanan çeşitli aşırıcı grupların saldırı ihtimalinin çok yüksek olduğunu ileri sürdü.