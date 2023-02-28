Avusturya istihbaratı: WhatsApp ve Telegram'ı denetlemek istiyoruz

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Avusturya Devlet Güvenlik ve İstihbarat Birimi (DSN) Başkanı Omar Haijawi-Pirchner, Der Standard gazetesine yaptığı açıklamada, kişilerin haberleşmek için telefon açmak yerine çoğunlukla haberleşme uygulamalarını kullandığını, güvenlik açısından bu uygulamaların denetlenebilmesi gerektiğini savundu.
Haijawi-Pirchner, suç örgütleri ile tehlikeli unsurların, bu uygulamalar üzerinden iletişim kurduğunu, istihbarat birimi olarak bu uygulamaları denetleyebilecek teknik imkana sahip olmadıklarını söyledi.
- Bu uygulamaların sahip olduğu teknolojilere benzer bir sistemin, denetim amacıyla istihbarat biriminin bünyesinde bulunması gerektiğini ifade eden Haijawi-Pirchner, denetimsiz uygulamaları kullanan çeşitli aşırıcı grupların saldırı ihtimalinin çok yüksek olduğunu ileri sürdü.