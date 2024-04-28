Avusturya’da Filistinli olmak suç!

İsrail’in Gazze’ye yönelik vahşi saldırılarında ailesinden 45 kişinin şehit edildiği Gazzeli gazeteci Mustafa Ayyaş, yaşadığı Avusturya’da insanlık dışı muameleye maruz kaldı. Avusturya polisi, 28 Mart sabahı Filistin haber ajansı Gaza Now'un müdürü Mustafa Ayyaş'ın evine baskın düzenledi. Hamas’a mali destek sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan Ayyaş, yaşadıklarını Yeni Şafak’a anlattı. Ayyaş, Gazze’deki zulüm ve insanlık dramını dünyaya duyurduğu için bu muameleye maruz kaldığını ifade etti.

EVE ŞAFAK BASKINI

Ailesiyle birlikte kaldığı eve sabaha doğru uyudukları esnada baskın düzenlendiğini belirten Ayyaş, “Aniden kapımız parçalanıp kırıldı. Silahlı Avusturya polisi içeri girdi, bazılarının maskesi vardı ve silahları başımıza doğrultulmuştu. 8 aylık hamile eşim ve kızım çok korktu. Ne olduğunu anlamadan üzerimize geldiler” dedi. Avusturyalı yetkililerin tüm elektronik eşyaları ve banka hesaplarına el koyduğunu söyleyen Ayyaş, “Kişisel ve Gazze'ye dönük sosyal medya hesaplarım kapatıldı. Filistin'le ilgili yayın yasağı getirildi” diye konuştu.

ADRESİ YAYILDI

Avusturya polisinin evi tamamen dağıttıktan sonra hamile eşi ve kendisini gözaltına aldığını kaydeden Ayyaş, eşinin durumu kötüleşince hastaneye sevk edildiğini söyledi: "Birkaç saat sonra adımın ve ev adresimin Avusturya'daki sosyal medya platformlarında yayıldığını gördük. Bu durum bizde ciddi tehlike oluşturdu. Ölüm tehditleri almaya başladık. Ertesi gün koruma talebinde bulundum. Koruma sağlamayacaklarını, bizi koruyacak hiçbir şey yapamayacaklarını söylediler. Avukatım davanın gidişatını takip ediyor."

HANİ BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ?

"Ben bir gazeteciyim ve bir yerde zulüm varsa bunu duyurmakla görevliyim.Avusturyalı yetkililer, suçum olmadığı halde haber yapma hakkımı elimden aldı. Gazze’de ailemden 45 kişi şehit oldu. Acımı dahi yaşayamadım. 8 milyon aboneli hesaplarımın kapatılıp gözaltına alınmam, tam olarak Filistin’deki zulmü dile getiren gazetecilerin nasıl engellendiğini gözler önüne seriyor. Gazze’de gazeteciler İsrail tarafından öldürülürken, biz de dışarıda gerçeği yazdığımız için engelleniyoruz. Can güvenliğimiz olmadığı halde ne olursa olsun gerçekleri anlatmaya devam edeceğim."







