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Dünya

Avusturya’daki hastane yangınında 3 hasta yaşamını yitirdi

Avusturya'nın başkenti Viyana yakınlarındaki Mödling Hastanesinde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 20 kişinin de dumandan etkilendiği bildirildi. Eyalet savcılığı yangının nedenini tespit etmek için soruşturma başlattı.

10:48 . 30/05/2023 Salı
AA
Avusturya/Viyana

Avusturya/Viyana

Avusturya'nın başkenti Viyana yakınlarındaki Mödling Hastanesinde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 20 kişinin de dumandan etkilendiği bildirildi.


Aşağı Avusturya Eyaleti Sağlık Kurumu Sözcüsü Matthias Hofer, basına yaptığı açıklamada, yangının gece geç saatlerde 3 hastanın bulunduğu odada çıktığını ve hızla yayıldığını söyledi.


Hofer, 3 hastanın kurtarılamadığını, 20 kişinin ise dumandan etkilendiğini kaydetti.


Hastaların çevredeki hastanelere taşındığını aktaran Hofer, ameliyathanelerin yangının çıktığı yere yakın olması nedeniyle bir süre ameliyat yapılamayacağını da duyurdu.


Eyalet savcılığı yangının nedenini tespit etmek için soruşturma başlattı.



#Avusturya
#Viyana
#Yangın
43 dakika önce
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