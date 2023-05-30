Avusturya’daki hastane yangınında 3 hasta yaşamını yitirdi

Avusturya'nın başkenti Viyana yakınlarındaki Mödling Hastanesinde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 20 kişinin de dumandan etkilendiği bildirildi.

Aşağı Avusturya Eyaleti Sağlık Kurumu Sözcüsü Matthias Hofer, basına yaptığı açıklamada, yangının gece geç saatlerde 3 hastanın bulunduğu odada çıktığını ve hızla yayıldığını söyledi.

Hofer, 3 hastanın kurtarılamadığını, 20 kişinin ise dumandan etkilendiğini kaydetti.

Hastaların çevredeki hastanelere taşındığını aktaran Hofer, ameliyathanelerin yangının çıktığı yere yakın olması nedeniyle bir süre ameliyat yapılamayacağını da duyurdu.