Azerbaycan Ermenistan savaşında son durum: Kaç köy kurtarıldı?

27 Eylül Pazar günü sabah saat 05.00 sularında saldırı başlatan Ermenistan güçleri, son 28 yılda en büyük askeri yanıtla karşılaştı.

Azerbaycan ordusu, kısa sürede ilerleme kaydederek Dağlık Karabağ istikametinde 7 köyü ve stratejik tepeleri ele geçirdi.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN ÇATIŞMASINDA SON DURUM

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmalar gece boyu da devam etti. Azerbaycan ordusu Fuzuli kentini işgalden kurtarmak için operasyon düzenlerken, Ermeni güçlerine ait zırhlı araç konvoyu ve onlara destek veren topçu bataryaları da imha edildi. Operasyonda ağır kayıplar veren Ermeni güçleri geri çekilmek zorunda kaldı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki genel durum haritası. (TSKMAP)

ERMENİSTAN ORDUSU DAĞILDI

Karabağ’da provokasyon ve saldırılara karşılık veren Azerbaycan, Ermenistan ordusuna büyük darbeler vurarak bölgedeki denklemi değiştirdi. Ermeni birlikler dağıldı, askerler mevzileri terk edip kaçıyor. Karabağ sınırına kontrol noktaları kuran Ermeni ordusuna, “kaçakları vurun” talimatı verildi.

ERMENİSTAN'IN KORKULU RÜYASI SİHALAR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, düşmana indirilen darbelerle ilgili bilanço yayınladı. Dün öğle saatleri itibariyle Azerbaycan Ordusu’nun 400 noktayı vurduğu açıklandı. Bakanlık Sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov vurulan hedefler arasında Ermenistan Ordusu’na ait 24 tank/zırlı araç, 15 uçak savar-hava savunma sistemi, 8 topçu bataryası ve 3 mühimmat deposunun olduğunu bildirdi. Ayrıca 15 İHA düşürüldüğünü açıkladı. Ermeni Ordusu’nun 100’e yakın kaybı ve 550’ye yakın yaralısı olduğu ifade edildi. Yaralılara hizmet vermekte yetersiz kalan Ermeni hastanelerinin sivillere tamamen kapatıldığı yönünde istihbari bilgiler olduğu dile getirildi.

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Bu gönderiyi Instagram'da gör Azerbaycan - Ermenistan hattında sıcak çatışmalar devam ediyor!⁣ ⁣ Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermeni birliklere ait 22 tank, 15 OSA uçaksavar, 18 İHA imha edildi ve Ermeni ordusunda görevli 550'den fazla asker öldürüldü. REKLAM #EvdeKal (@yenisafak)'in paylaştığı bir gönderi ( 28 Eyl, 2020, 4:10öö PDT )

İŞGALDEN KURTARMAK İÇİN OPERASYON SÜRÜYOR

Bakanlığın bir diğer açıklamasında da Fuzuli kentinin Ermeni güçlerinden temizlenmesi için başlatılan operasyonun sürdüğü aktarılarak, sabah saatlerinde Ermenistan ordusuna ait 4 tankın daha imha edildiği bilgisi verildi.