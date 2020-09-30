Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Azerbaycanın SİHAlardan sonra radarındaki iki Türk savunma aracı
ASYA

Azerbaycan SİHA'lardan sonra ATAK ve Altay tankını da istiyor

Azerbaycan'ın SİHA'lardan sonra radarındaki iki Türk savunma aracı

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalarda gündeme gelen Türk SİHA'ları sahadaki tüm dengeleri değiştirirken, Azerbaycan geçtiğimiz şubat ayında yapılan anlaşma sonrası Türkiye tarafından sağlanan 200 milyon liralık destek ile savunma ürünlerine daha fazla ağırlık vermeye başladı. Azerbaycan'ın Bayraktar TB2 SİHA'dan sonra ajandasında ATAK Taarruz Helikopteri ve Altay tankı da bulunuyor.

Kenan Biter Yeni Şafak
Azerbaycan ile Ermenistan arasında sınır hattında yaşanan çatışmalarda 4. güne girildi.
Azerbaycan ile Ermenistan arasında sınır hattında yaşanan çatışmalarda 4. güne girildi.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırmasıyla başlayan çatışmalarda Azerbaycan güçleri Türk SİHA'larının desteğiyle Ermeni güçlerine darbe üstüne darbe vuruyor.

İki ülke arasındaki çatışmalarda 4. güne girilirken Azerbaycan ordusunun Ermeni güçlerine tank ve araçları imha ettiğine ilişkin görüntüler de peş peşe ajanslara düşüyor.

Çatışmalarda son açıklanan rakamlara göre; Ermenistan ordusuna ait 130 tank ve zırhlı araç, 200'den fazla top ve füze sistemi, 25 hava savunma sistemi, 5 mühimmat deposu ve 50 tanksavar silah imha edilirken, 2 bin 300 Ermenistan askeri deetkisiz hale getirildi.

Azerbaycan ordusunun çatışmalar sonrası sahada kazandığı üstünlüğün perde arkasındaki araçlardan biri ise Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı oldu.

Ermenistan'a ait mühimmat depolarının vurulduğu anlar
OYNAT 00:49
Ermenistan'a ait mühimmat depolarının vurulduğu anlar
Ermenistan'a ait mühimmat deposunun vurulma anı yayınlandı.

TEMMUZ AYINDA SINIRA YOLLANDI

Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında sahadaki dengeleri Azerbaycan adına değiştiren SİHA'lar ilk defa geçtiğimiz temmuz ayında bölgeye gönderilmişti.

Ermenistan'ın kardeş ülke Azerbaycan'a saldırması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Erivan yönetimini sert şekilde uyararak, "Azerbaycan'ın hakkına, hukununa, topraklarına yönelik her türlü saldırının karşısında yer almaktan asla tereddüt göstermeyeceğiz" ifadelerini kullanmasının ardından harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri Bayraktar TB2 SİHA'ları Türkiye-Ermenistan sınır hattına yollamıştı.

Bayraktar SİHA'lar sınır hattında.

SİHA'lar Libya ve Suriye'den sonra Dağlık Karabağ'da destan yazdı: "Bu yeni bir çağın başlangıcı"
DÜNYA
SİHA'lar Libya ve Suriye'den sonra Dağlık Karabağ'da destan yazdı: "Bu yeni bir çağın başlangıcı"

ERMENİSTAN YAKIN TAKİBE ALDI

Bölgede gözetleme faaliyetlerine başlayan SİHA'lar söz konusu dönemde Ermenistan tarafından da yakın takibe alınmış, Azerbaycan ile yaşanan çatışmaların ardından Ermenistan Ordusu tarafından düzenlenen bir toplantıda Bayraktar TB2’nin görüntüsünün slayt gündeme gelmişti.

Ermenistan Bayraktar TB2 SİHA’yı yakın takibe aldı.

KENDİ SINIFINDA DÜNYANIN EN İYİSİ

Teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlar değerlendirildiğinde kendi sınıfında dünyanın en iyisi olan milli SİHA Bayraktar TB2, 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) envanterine girdi. Şu anda envanterde bulunan 110 Bayraktar TB2 SİHA, 200 bin uçuş saati ile güvenlik güçleri tarafından yurt içi ve yurt dışında terörle mücadelede etkin olarak görev yapıyor.

Askerin elindeki en güçlü yerli silah: T129 ATAK Helikopteri
OYNAT 00:00
Askerin elindeki en güçlü yerli silah: T129 ATAK Helikopteri
Türkiye son yıllarda savunmada atağa kalktı. Yerli araç ve silahlar peş peşe görücüye çıkarken, sahada da dengeler tümden değişti. Dışa bağımlılık azaldı, ihracat kapıları aralandı. Savunmadaki Türkler programının bu haftaki konuğu T129 Atak Helikopteri.. Kısa süre içerisinde askerin elindeki en güçlü yerli silaha dönüşen helikopteri gelin birlikte inceleyelim...

200 MİLYON LİRALIK DESTEK

25 Şubat'ta Bakü'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 8’inci Toplantısı'nda imzalanan "Askeri Mali İşbirliği Anlaşması" kapsamında Türkiye, Azerbaycan'a 200 milyon Türk lirası değerinde mali destekte bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev.

SİHA'DAN SONRA ATAK VE ALTAY DA İSTENİYOR

Azerbaycan'ın Türkiye'den silah almasının önünü açacak anlaşma kapsamında Azerbaycan'ın bu meblağla Türk savunma sanayisi şirketlerinden istediği ürün ve hizmet alabileceği vurgulanmıştı. Yapılan anlaşma sonrası Azerbaycan harekete geçti. Azerbaycan'ın Türkiye'den 6 adet Bayraktar TB 2 SİHA satın aldığı öne sürülürken, Atak helikopteri ve Altay tankları için de görüşmelerin yürütülebileceği kaydediliyor.

Azerbaycan'ın 6 adet SİHA aldığı öne sürülmüştü.
  • Türkiye bir NATO ülkesi olarak NATO'nun envanterinde olan silahları 3. bir ülkeye veremez iken SİHA ve İHA'lar Türkiye'nin kendi ürettiği silahlar olması nedeniyle bu silahların Azerbaycan'a verilmesinin önünde hiçbir engel bulunmuyor.

Azerbaycan açıkladı: Ermenistan ordusunun bir alayı imha edildi
DÜNYA
Azerbaycan açıkladı: Ermenistan ordusunun bir alayı imha edildi

TurAz Kartalı Tatbikatı'nda ATAK helikopterleri de yer aldı.

İLK KEZ TATBİKAT İÇİN GETİRİLDİ

T129 ATAK Taarruz Helikopteri 30 Temmuz'da Türkiye ve Azerbaycan’ın geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatında ilk defa Nahçıvan'a getirilmiş, Azerbaycan'a ait helikopterlerle birlikte uçuşlar yapan ATAK helikopteri katılımcıların ilgisini çekmişti.Ağır silah yükü ile zorlayıcı sıcak hava-yüksek irtifa görevleri için optimize edilmiş olan T129 ATAK Helikopteri gece ve gündüz koşullarında yüksek manevra ve performans kabiliyetine sahip bulunuyor.

Altay ana muharebe tankı.

Azerbaycan'ın bir diğer talip olduğu askeri araç ise Türkiye’nin yeni nesil ana muharebe tankı Altay oldu. Önümüzdeki aylarda seri üretimine başlanacak olan tank 3 nesil ana muharebe tankı olarak adlandırılıyor.

TurAz Kartalı Tatbikatı'nda ATAK helikopterleri de yer aldı
OYNAT 00:00
TurAz Kartalı Tatbikatı'nda ATAK helikopterleri de yer aldı
Türkiye ile Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan'da başlattığı geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatta Türk Hava Kuvvetlerine ait ATAK helikopterleri de yer aldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre tatbikatın hava unsurlarının yer aldığı kısmı olan 'TurAz Kartalı 2020' kapsamında Türk ve Azerbaycan helikopterleri birlikte uçuşlar gerçekleştirerek farklı görevler icra etti.
Abone Ol Google News
Büyük kayıp verdiler

Büyük kayıp verdiler

​Azerbaycan son rakamları açıkladı..
PKK yandaşlarıile sokağa indiler

PKK yandaşları
ile sokağa indiler

Paris'te Türkiye ve Azerbaycan karşıtı gösteri.
Savunma planları sil baştan

​Son harekattaki başarının perde arkasını uzmanlara sorduk.

Fotoğraflar film<br>karesinden değil

Fotoğraflar film
karesinden değil

​California'daki yangınlarda 70 bine yakın kişi tahliye edildi.

Türkiye'den Azerbaycan'a destek

Türkiye'den Azerbaycan'a destek

Galata Kulesi'nde Azerbaycan için ışıklandırma yapıldı.

Kütahya'da acı olay

Kütahya'da acı olay

​Çocuğu doğduğu gün kazada hayatını kaybetti.
Büyük çöküş!

Büyük çöküş!

​Ermeni ordusu birlikleri, karargahı ve komutanları imha edildi.
Tansiyon yükseldi

Tansiyon yükseldi

​Trump ve Biden, ilk kez canlı yayında karşı karşıya geldi.
Meydan okuyoruz

Meydan okuyoruz

​Üç yıllık ekonomik programın yol haritası açıklandı.
İran silah kapısı oldu

İran silah kapısı oldu

​Karabağ'da sıkışan işgalcilerin yardımına yetişti.
Durmak yok!

Durmak yok!

​Türkiye, Azerbaycan'a desteğini yineledi.
Filistin'i<br>nankörlükle suçladı

Filistin'i
nankörlükle suçladı

​BAE'nin Washington büyükelçisi öfkeden kudurdu.
Afrika'da sömürü ve soygun düzeni

Afrika'da sömürü ve soygun düzeni

​Kara kıtanın 15 yılda 836 milyar doları çalındı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.