Azerbaycan'a ait MiG-29’lar Ukrayna’da vuruldu: Rus basını iddia etti

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik taarruzu ile başlayan savaş beşinci gününe girerken her iki taraf da önemli kayıplar yaşıyor. Rusya Federasyonu, savaşın başladığı 24 Şubat'tan itibaren Ukrayna’ya ait kritik tesisleri Kalibr Seyir Füzesi ile hedef aldı.

UÇAK FABRİKASI RUSYA'NIN HEDEFİNDE

Rusya tarafından hedef alınan havalimanı ve fabrika gibi kritik tesisler arasında, Ukroboronprom şirketine bağlı Lviv Uçak Tamir Fabrikası da bulunuyor. Rus medyası tarafından ortaya atılan bir iddia, Lviv Uçak Tamir Fabrikası’nı gündeme taşıdı.

İddiaya göre; Azerbaycan Hava Kuvvetleri’ne ait MiG-29 (NATO Rapor Adı: “Fulcrum”) tipi savaş uçakları, bakım ve modernizasyon faaliyetleri için Lviv Fabrikası’nda bulunuyordu. Rusya Federasyonu’nun Lviv Fabrikası’na yönelik taarruzu esnasında, sayısı tam olarak bilinmeyen bu MiG-29’ların da kullanılamaz hale geldiği iddia ediliyor.

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FABRİKA MİG-29'LARI MODERNİZE EDİYORDU

Azerbaycan MiG-29'larının Ukrayna tesislerinde onarımı ilk değil. Ukrayna devletine ait Ukroboronprom şirketine bağlı Lviv Uçak Tamir Fabrikası, bir süredir Ukrayna Hava Kuvvetleri envanterine bulunan MiG-29 savaş uçaklarının modernizasyonunu gerçekleştiriyordu. Fabrika 2019 yılında Azerbeycan Hava Kuvvetleri'ne ait 3 MiG-29'u onarmıştı.

Modernizasyon kapsamında Ukrayna’ya ait MiG-29MU1 (modernizasyon sonrası MiG-29MU2) savaş uçakları hem modern aviyoniklerle donatılıyor hem de gövde ömürleri 8000 saatten 12000 saate çıkarılıyordu.

Azerbaycan Hava Kuvvetleri’ne ait MiG-29 savaş uçağı.

MIKOYEN MiG-29

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) tarafından geliştirilen Mikoyan MiG-29, gerek eski Sovyet ülkeleri gerekse Mısır ve Suriye gibi birçok ülke tarafından aktif olarak kullanılıyor. SSCB tarafından NATO üyesi ülkeler tarafından kullanılan F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon ve F-16 Hornet tipi savaş uçaklarına karşı geliştirilen MiG-29, dördüncü nesil bir savaş uçağı.

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Çift motorlu bir uçak olan MiG-29, halihazırda Azerbaycan, Bulgaristan, Hindistan, Rusya, Suriye, Ukrayna, Belarus ve Özbekistan’ın da aralarında bulunduğu 20’den fazla ülkenin hava kuvvetleri envanterinde bulunmaktadır.