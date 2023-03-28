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Dünya

Azerbaycan'da Büyük Kurtuluş Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili Fazıl Mustafa'ya silahlı saldırı

Azerbaycan'da, Büyük Kurtuluş Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili Fazıl Mustafa silahlı saldırıya uğradı. Mustafa, evinin önünde düzenlenen silahlı saldırı sonucu yaralanırken hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

23:57 . 28/03/2023 Salı
AA
Azerbaycan'da Milletvekili Fazıl Mustafa silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Azerbaycan'da Milletvekili Fazıl Mustafa silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Azerbaycan'da, Büyük Kurtuluş Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili Fazıl Mustafa, uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada Mustafa'nın, Bakü'nün Sabunçu ilçesindeki evinin önünde kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradığı bildirildi.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Azerbaycan Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliğinden (TABİB) yapılan açıklamada da kurşunların Mustafa'nın sağ omuzu ile sağ bacağına isabet ettiği belirtildi.

Hastaneye kaldırılan Mustafa'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

Büyük Kurtuluş Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili Fazıl Mustafa



#Azerbaycan
#Azerbaycan Başsavcılığı
#silahlı saldırı
#Fazıl Mustafa
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