Azerbaycan'da yerel seçim

Bağımsızlığın kazanılmasının ardından altıncısı düzenlenen yerel seçimlerde Azerbaycanlılar, meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gidiyor.

Oy verme işleminin yerel saatle 08.00'de başladığı seçimlerde 16 bin 92 aday, 685 belediyenin 8 bin 71 meclis üyeliği için yarışıyor.