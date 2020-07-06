BAE ateşle oynuyor

Libyalı yetkililer saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını ancak üssün kapasitesini artırmak için getirilen bazı teçhizatın zarar gördüğünü kaydetti.

Libya’da 18 Mayıs’ta Hafter’in işgalinden kurtarılan ve Türkiye’nin üs kuracağı belirtilen ülkenin kuzeybatısındaki Vatiyye Askeri Hava Üssü’ne hava saldırısı düzenlendi. İsminin açıklanmasını istemeyen Libya ordusundan bir yetkili, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını, üssün hava savunma kapasitesini arttırmak için son dönemde getirilen bazı teçhizatın zarar gördüğünü kaydetti. Libyalı yetkili, başkent Trablus’a 180 kilometre uzaklıktaki üssün, Hafter’e bağlı milislerden kurtarıldıktan bu yana ilk defa böyle bir saldırıya uğradığı bilgisini paylaştı. Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu sözcülerinden Abdulmalik el-Medeni ise Vatiyye Üssü’ne yönelik hava saldırısının, Mısır’ın Libya sınırı yakınlarındaki Sidi el-Barani Üssü’nden havalanan Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ait Mirage 2000-9 tipi uçaklarca düzenlendiğini belirtti.

KARŞILIK VERİLECEK

Libya Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin Nemruş da düzenlenen saldırıya uygun zaman ve mekanda karşılık verileceğini belirtti. Nemruş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Savaş suçlusunu (Halife Hafter) destekleyen yabancı uçaklarla düzenlenen bu hava saldırısı, şanlı ordu güçlerimizin sahadaki zaferini manipüle etmek için yapılan başarısız bir girişimdir. Libya sınırları içinde önemli tesislerin hedef alınması, bazı devletlerin meşru hükümete karşı bu saldırılara dahil olmaya devam ettiğini göstermektedir. Bu saldırıya, uygun bir zaman ve mekanda karşılık verilecektir” ifadesini kullandı.

FAALİYETLERİMİZ SÜRECEK

Milli Savunma Bakanlığı’ndan, Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne ait Vatiyye Hava Üssü’ne gerçekeştirilen hava saldırısında, bazı sistemlerde hasar meydana geldiği açıklandı. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne ait Vattiye Üssü’ne yapılan saldırıda, bazı sistemlerde hasar meydana geldi. Bilgilendirmede, saldırının Hafter’in ve dış güçlerin istikrarsızlık ortamını devam ettirme amacıyla gerçekleştirildiği belirtilerek, “Bu müdahaleler devam ettikçe, darbeci Hafter’e destek açıkça sürdükçe, istikrarsızlık ve çatışma ortamı beslenecektir. Barış ve istikrarın temini için bölgedeki faaliyetler devam etmektedir” denildi.

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OYNAT 03:15 Mısır ordusunun Libya'yı işgali Sisi'nin sonunu getirebilir Türkiye'nin verdiği askeri desteğin ardından Libya'da savaşın dengesinin değişmesi Hafter destekçisi ülkelerin planlarını alt üst etti. Libya konusunun özellikle Türkiye, ABD ve Rusya arasında bir konu haline gelmesi Mısır'daki darbeci Sisi yönetimini oldukça rahatsız ediyor. Sirte ve Cufra'yı kırmızı çizgi ilan eden Mısır yönetimi gerçekten Libya'ya askeri bir müdahalede bulunabilir mi? Yeni Şafak Editörü Hasan Hız sürecin perde arkasını anlattı:

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