Dünya BAE her yerde kaybediyor
ORTADOĞU

BAE her yerde kaybediyor

Ortadoğu’nun çıbanbaşı Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) İsrail destekli bölgesel dizayn projesi çöküyor. Başta Libya, Yemen, Sudan’da fiili müdahalelerde bulunan BAE, ağır stratejik darbeler alıyor. Filistin meselesinde de Tel-Aviv’in kuyruğuna takılan Abu Dabi yönetiminin girişimleri tam anlamıyla çuvalladı.

Sernur Yassıkaya Yeni Şafak
Muhammed Bin Zayed
Muhammed Bin Zayed

Ortadoğu’nun çıbanbaşı Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) İsrail destekli bölgesel dizayn projesi çökmenin eşiğinde. Başta Libya olmak üzere Yemen, Sudan gibi ülkelerde fiili müdahalelerde bulunarak, coğrafyayı dizayn amacı güden, Filistin meselesinde de Tel-Aviv’in kuyruğuna takılan Abu Dabi yönetiminin girişimleri başarısızlıkla karşı karşıya. BAE Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed’in direksiyonunda olduğu yıkım projesi, bölgesel rakip gördüğü Türkiye’yi de PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri üzerinden hedef alma ısrarını sürdürüyor. İşte BAE kaos projesinde domino taşlarının yıkıldığı ülkeler.

Libya

Kurduğu askeri üsler ve hava köprüsüyle darbeci General Halife Hafter’in terör örgütüne askeri, ekonomik ve siyasi destek veren BAE yönetimi, son iki ayda ağır stratejik darbe yedi. Hafter’i, Trablus merkezli meşru hükümetin üzerine salan Abu Dabi yönetimi, Uluslararası Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri’nin direnişi ve karşı taarruzu karşısında stratejik Giryan kentini de kaybetti. Giryan’da Hafter güçlerine ABD yapımı füze ve mühimmat verdiği belgelenen BAE yönetimi panikleyerek, Libya’da siyasi uzlaşma çağrısında bulunmaya başladı. Hafter terörünün ana sponsoru BAE yönetimi, terör örgütünün 55 göçmeni katletmesi ile adeta katliamın ana ortağı oldu.

Yemen

5 yıla yaklaşan Yemen iç savaşında, adeta ülke içinde ayrı bir işgal harekatı yürüten Abu Dabi yönetimi, burada da geri adım atmaya başladı. Kızıldeniz’e hakim Sokotro adasına askeri güç çıkaran BAE, Yemen ordusu ile çatışma noktasına geldi. Stratejik adada yaşayan yerli halk da Abu Dabi’yi işgalci güç ilan ederek, hafta içinde protesto gösterileri düzenledi. Son olarak Yemen’deki yerel kaynaklar BAE’nin bazı askeri kuvvetlerini Marib kentindeki Serava askeri üssünden çektiğini iddia etti. Geçtiğimiz hafta batılı kaynaklar, BAE’nin geçen 3 hafta içinde Yemen’in Aden Körfezi’nin güneyinde ve batısındaki bazı askeri güçlerini geri çektiğini iddia etmişti.

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Sudan

30 yıllık Ömer el-Beşir yönetimini deviren askeri darbenin Suudi Arabistan ile birlikte arkasındaki güç olan BAE, demokrasi nöbeti tutan güçlerin direnişini aşamıyor. Darbeyi gerçekleştiren Askeri Geçiş Konseyi başkanlığına kendi adamları Orgeneral Abdulfettah el-Burhan’ı getiren ve yüzlerce milyon dolarlık maddi yardım sağlayan Abu Dabi yönetimi ülkede kontrolü sağlamakta zorlanıyor. Son olarak general Burhan’a ülkedeki sivil direnişi kırması için katliam emri veren BAE, yüzlerce sivilin ölmesine neden oldu. Buna rağmen, demokratik güçlerin askeri yönetimi sonlandırma iradesini kıramayan BAE yönetiminin bir dizayn projesi daha başarısızlıkla karşı karşıya kalmış durumda.

Filistin

Son bir yılda İsrail ile adeta diplomatik hava köprüsü kuran, İsrailli siyasilerin ve istihbaratçıların bölgedeki ilk durağı BAE, Filistin’i yıkım ve ilhak projesi olan sözde “Yüzyılın Anlaşması” projesinin finansörlerinden. ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner’in yönetimindeki projeye Abu Dabi ucu açık destek veriyor. Bu çerçevede Filistin’e ihanetin ekonomik ayağının konuşulduğu Bahreyn’in başkenti Manama’daki çalıştaya da ilk destek veren ülkelerin başında BAE ve Suudi Arabistan geldi. Bu iki Körfez ülkesinin çağrısına rağmen başta Filistin olmak üzere coğu İslam ve Arap ülkesi “ihanet çalıştayına” katılmayı ve sözde “Yüzyılın Anlaşmasını” konuşmayı reddetti.

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