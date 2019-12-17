Dünya BAE Libyayı vurdu
ASYA

BAE Libya’yı vurdu

Libya’da terör örgütü elebaşı Hafter’e destek veren Birleşik Arap Emirlikleri ülkeyi istikrarsızlaştırma faaliyetlerini arttırıyor. BAE’ye ait SİHA’lar, Misrata kentindeki Hava Harp Okulu’nu bombaladı. Uçaksavarların karşılık verdiği SİHA’lar bölgeden uzaklaştı. BAE, BM’nin silah ambargosunu da delerek İrlanda’nın satışa çıkardığı bir savaş gemisini alıp Hafter’e sattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
BAE’ye ait SİHA
BAE’ye ait SİHA

Ortadoğu’nun çıbanbaşı ülkesi Birleşik Arap Emirliklileri’nin Libya’yı istikrarsızlaştırma ve terörize etme faaliyetleri her geçen gün somutlaşıyor. Libya’nın doğusunu işgal altında tutan darbeci Halife Hafter’e bağlı terör gruplarının baş destekçisi olan BAE, ülkedeki askeri varlığını da artırmakta. Abu Dabi yönetiminin, Halife Hafter adına silah alımı da gerçekleştirerek Birleşmiş Milletler’in Libya’ya yönelik silah ambargosunu da deldiği raporlarla kanıtlanmış durumda. Rapora göre BAE’li bir firma, Birleşmiş Milletler’in (BM) Libya’ya yönelik silah satışı ambargosunu ihlal ederek İrlanda donanmasının 110 bin avroya elden çıkardığı bir devriye savaş gemisini Libya’nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e 13 katına sattı.

PARAVAN ŞİRKET KULLANILDI

İrlanda merkezli “Irish Times” gazetesinin BM Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) sunulan Libya üzerine hazırlanmış bir uzmanlar raporuna dayandırdığı haberine göre, İrlanda donanmasının envanterinden çıkardığı “LE Aisling” isimli savaş gemisi, önce Hollandalı bir aracı kurum tarafından satın alındı. Paravan olarak kullanılan şirket üzerinden gemiyi alan BAE’li bir firma da BM’nin Libya’ya yönelik silah satışı ambargosunu delerek Hafter’e sattı.

1,3 MİLYONA SATTI

Raporda, İrlanda’nın 110 bin avroya elden çıkardığı geminin Hollandalı firma tarafından BAE’li şirkete 473 bin avroya satıldığı, Hafter’in ise aynı gemi için BAE’li şirkete 1,3 milyon avro ödediği bilgisi paylaşıldı. İrlanda donanmasının gemide kullandığı silahların aynısının, Hafter güçlerinin eline geçtikten sonra “El Kerame” ismini alan gemide de yer aldığı belirtildi.

SİHALAR SALDIRDI

Öte yandan Libya’nın Misrata kentindeki Hava Harp Okulu’nun, BAE’ye ait SİHA’lar tarafından bombalandığı bildirildi. Başkent Trablus’un doğusundaki Misrata kenti Hava Harp Okulu, BAE’ye ait silahlı insansız hava araçları (SİHA) tarafından iki kez hedef alındı. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını, yerden uçaksavarlarla karşılık verilen SİHA’ların uzaklaşmak zorunda kaldığı açıklandı.

  • Misrata’da seferberlik
  • Libya’daki Misrata Belediye Meclisi, başkent Trablus’u Halife Hafter terörüne karşı savunmak için seferberlik ilan etti. Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) yürüttüğü “Burkan el-Gadab” operasyonu basın merkezinin yayımladığı, Misrata Belediye Meclisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Misrata kenti, Hafter’e karşı tüm imkanlarını ve ağırlığını devletin tasarrufuna sunarak seferberlik ilan etmiştir” denildi. Misrata kentinde OHAL Odası oluşturulduğu ve tüm imkan ve güçlerinin Hafter’in Trablus’a yönelik “belirleyici savaş” adını verdiği operasyona karşı kullanılacağı kaydedildi. Açıklamada ayrıca söz konusu OHAL Odası’nda Misrata Belediye Meclisi, askeri, güvenlik ve sivil kurumlardan üyelerin yanı sıra kentteki çeşitli STK’lardan ve iş adamlarından temsilcilerin bulunduğu vurgulandı.

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