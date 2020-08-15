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Dünya Bağımsızlığının 73 yılı kutlu olsun Pakistan
ASYA

Bağımsızlığının 73. yılı kutlu olsun Pakistan

Pakistan, 1947’de kazandığı bağımsızlığının 73. yılını bu yıl da coşkuyla kutladı. Başkent İslamabad başta olmak üzere ülkenin farklı şehirlerinde gösteriler yapıldı. Bağımsızlık Günü’nde Pakistan bayrağının yeşil ve beyazına bürünen binlerce kişi milli şarkılar çalarak kutlamalara katıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pakistan bu yıl da Bağımsızlık Günü’nü çeşitli etkinliklerle kutladı.
Pakistan bu yıl da Bağımsızlık Günü’nü çeşitli etkinliklerle kutladı.

Pakistan, 1947 yılında kazandığı bağımsızlığının 73. yılı kutlamalarına başladı. Pakistan bu yıl da Bağımsızlık Günü’nü çeşitli etkinliklerle kutladı. Pakistan, Muhammed Ali Cinnah tarafından ilan edilen bağımsızlığının yıldönümü kutlamalarına havai fişek gösterileriyle başladı.

Gece boyu süren kutlamalarda gökyüzü havai fişeklerle aydınlandı. Başkent İslamabad başta olmak üzere ülkenin farklı şehirlerinde gösteriler yapıldı. Devlet binaları ve onlarca eve Pakistan bayrağı asıldı, ışıklandırmalarla süslemeler yapıldı. Cadde ve sokaklar kadın, erkek, çocuk binlerce kişi ile doldu, Pakistan bayrağının yeşil ve beyazına bürünen binlerce kişi milli şarkılar çalarak coşkulu kutlamalara katıldı. Muhammed Ali Cinnah, 1947 yılında Hindistan’dan ayrılarak kurulan Pakistan’ın ilk devlet başkanı.

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