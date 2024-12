Bahçesinden tarih fışkırdı: ABD'li adam arka bahçesinde nesli tükenmiş hayvanın fosilini buldu

New York Eyalet Müzesi ve SUNY Orange Üniversitesi'nden uzmanlar, çene kemiğiyle birlikte bir parmak kemiği ve kaburga parçası bulduklarını açıkladı. SUNY Orange Antropologu Cory Harris, "Çene kemiği bu keşfin yıldızı olsa da, parmak ve kaburga parçaları da önemli bağlam sunuyor ve daha fazla araştırma potansiyeli taşıyor," dedi.

New York Eyalet Müzesi'nden Buzul Çağı Hayvanları Küratörü Robert Feranec, bu keşfin eyaletin zengin paleontolojik tarihine önemli bir katkı sağladığını söyledi: "Bu mastodon çenesi, bu muhteşem türün ekolojisini incelemek için eşsiz bir fırsat sunuyor. Buzul Çağı ekosistemlerini anlamamızı geliştirecek."

New York eyaletinde bugüne kadar 150'den fazla mastodon fosili bulundu. Bu fosillerin üçte biri Orange County bölgesinden geliyor. Ancak bu tür bir buluntu en son 11 yıl önce gerçekleşmişti.

New York Eyalet Müzesi yetkilileri, bu keşfin eyaletin tarihine dair daha fazla bilgi sağlayabileceğini belirtti. Feranec, "Her keşif, New York'un tam hikayesini bir araya getirme yolunda bir adım daha atmamıza yardımcı oluyor," ifadelerini kullandı.