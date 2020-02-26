Dünya Bahreyn ve Kuveytte koronavirüs vakası sayıları artıyor
ASYA

Bahreyn ve Kuveyt'te koronavirüs vakası sayıları artıyor

Bahreyn'de yeni tip koronavirüs salgınına yakalanan kişi sayısının 26'ya, Kuveyt'te 12'ye çıktı. Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, dünya genelinde 80 binden fazla kişiye bulaştı. Salgında can kaybı ise 2 bin 700'ü aştı.

Haber Merkezi AA
İran'dan gelen koronavirüs hastaları karantinaya alınıyor
İran'dan gelen koronavirüs hastaları karantinaya alınıyor

Bahreyn Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bahreyn Havayolları ile İran'dan gelen 3 kişide daha Kovid-19 tespit edilirken, hastalar İbrahim Halil Sağlık Merkezi'nde karantina altına alındı.

Açıklamada, son verilerin ardından ülkede salgına yakalananların sayısının 26'ya yükseldiği aktarıldı.

Bakanlığın, Kovid-19 vakalarıyla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya özen gösterdiği ifade edilen açıklamada, bilgilerin resmi kaynaklardan takip edilmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, şubat ayında İran'da bulunmuş ülke vatandaşları ya da oturum sahiplerinin bakanlıkla irtibata geçerek gerekli tıbbi incelemeden geçmeleri gerektiği hatırlatıldı.

KUVEYT'TE SON DURUM

  • Öte yandan Kuveyt'te ise yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı 12'ye yükseldi.

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'a seyahat edenlerle bağlantılı 3 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, daha önce 9 olarak açıklanan vaka sayısının 12'ye yükseldiği, hastaların karantina altında tutulduğu ve durumlarının stabil olduğu kaydedildi.

KATAR UÇUŞLARDA YENİ DÜZENLEMEYE GİDECEK

Katar Havayolları Şirketi, Kovid-19 nedeniyle seyahat kısıtlamalarının yol açtığı operasyonel zorlukların ardından İran ve Güney Kore'ye düzenlenen seferlerde geçici süreyle yeni düzenlemeler yapılacağını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle bazı ülkelerin yaptığı seyahat kısıtlamaları nedeniyle belirli seyahatlerde uçuş ekiplerinin çalışmasında lojistik sorunlarla karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

Şirket, bu nedenle bugünden itibaren yeni bir duyuruya kadar Güney Kore ve İran'a seferlerinde geçici süre düzenleme yapılacağını aktardı.

Açıklamada bu çerçevede, Seul ve Doha arasındaki seferlerde kullanılan uçakların tipinin değiştirileceği ifade edilirken Katar'dan Şiraz, Meşhed ve İsfahan'a gidiş-dönüş tüm seferlerin durum değerlendirmesi yapmak için 14 Mart'a kadar askıya alındığı kaydedildi.

Doha-Tahran arasındaki uçuşların ise haftalık 20'den 7'ye düşürüleceği belirtilen açıklamada, iki ülke arasındaki kargo seferlerinde bir değişiklik olmayacağı vurgulandı.

Dünyada Koronavirüs alarmı: 11 milyonluk şehir karantinaya alındı
OYNAT 04:40
Dünyada Koronavirüs alarmı: 11 milyonluk şehir karantinaya alındı
Dünya bilim kurgu filmlerine konu olacak bir tehditle karşı karşıya. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan salgın kısa sürede birçok ülkeye sıçradı, 11 milyon kişinin yaşadığı şehir karantinaya alındı. Peki koronavirüs nasıl ortaya çıktı ve insanlığı hangi boyutta tehdit ediyor?


Çin'den yayıldı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, dünya genelinde 80 binden fazla kişiye bulaştı. Salgında can kaybı ise 2 bin 700'ü aştı.

Putin İdlib için geliyor

Putin İdlib için geliyor

Erdoğan'dan flaş açıklama: HTS kayıtları açıklandığında kel görünecek
Ömür dediğinbir gölgede koşmak gibi

Ömür dediğin
bir gölgede koşmak gibi

​Anadolu İrfanı 6'ıncı bölümünde deprem bölgesi Elazığ'da.
Yola çıktı

Yola çıktı

​Bakan Dönmez, üçüncü sondaj gemisinin yola çıktığını bildirdi.
Koronavirüs Yunanistan'da

Koronavirüs Yunanistan'da

​Bir komşu ülkede daha virüs tespit edildi.
Masonlar Tevrat'a<br>bağlı zararlı tarikatlardır

Masonlar Tevrat'a
bağlı zararlı tarikatlardır

​Kapatılan mason locaları, CHP'li mason İnönü tarafından açıldı.
İstanbul'u kana bulayacaklardı

İstanbul'u kana bulayacaklardı

Eylem hazırlığındaki 8 PKK'lı terörist yakalandı.

Kulak asmıyorum

Kulak asmıyorum

​​Erol Bulut, Fenerbahçe iddialarına yanıt verdi.

Cepteki tehlike!

Cepteki tehlike!

​Türkiye'de yaklaşık 50 bin kişi saldırıya uğradı.
Irak ve <br>İtalya'ya gitmeyin

Irak ve
İtalya'ya gitmeyin

​Dışişleri'nden Türkler için seyahat tavsiyesi.
Ölü sayısı 19'a yükseldi

Ölü sayısı 19'a yükseldi

İran'da koronavirüs salgını büyüyor.
Verdiğimiz<br>süre doluyor

Verdiğimiz
süre doluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.
Esenboğa Havalimanı'na indi

Esenboğa Havalimanı'na indi

​İran vatandaşlarını götürecek olan uçak Ankara'da.
Bakanlık<br>müjdeyi verdi

Bakanlık
müjdeyi verdi

​Elazığ'da kira yardımı ödemeleri başladı, sadece nüfus cüzdanı yeterli.
İlk 'örnek ev'<br>teslim edildi

İlk 'örnek ev'
teslim edildi

Elazığ'da depremden etkilenen köylerde bin 500 ev kurulacak.
En az 6-9 ay

En az 6-9 ay

Bakan Koca aşı ile ilgili süreci açıkladı.
NASA'nın ilk siyahi kadın matematikçisi 101 yaşında öldü
Dünya

NASA'nın ilk siyahi kadın matematikçisi 101 yaşında öldü

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nda (NASA) çalışan ilk Afro Amerikan kadın matematikçi Katherine Johnson, 101 yaşında hayata veda etti. NASA yöneticisi Jim Bridenstine, Johnson hakkında, "Yaptığı çalışmalar ve yetenekleri ile bir matematikçi olarak insanların Ay'a ayak basmasına yardım etti ve o, astronotlarımızın uzaydaki ilk adımlarını atmasını mümkün kıldı. Bu nedenle şu an Mars'a yolculuğu tasarlıyoruz" diye konuştu.
Çin’de Kovid-19 salgınında can kaybı 2 bin 665’e çıktı: İlk kez 100'nün altında ölüm gerçekleşti
Dünya

Çin’de Kovid-19 salgınında can kaybı 2 bin 665’e çıktı: İlk kez 100'nün altında ölüm gerçekleşti

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 665’e yükseldi. Ülkede toplam Kovid-19 vakası 77 bin 658'e çıktı. Son 24 saatte 71 kişi hayatını kaybetti, 508 yeni vaka tespit edildi.
Koronavirüste Suriye endişesi: Yayılırsa önü alınamaz!
Dünya

Koronavirüste Suriye endişesi: Yayılırsa önü alınamaz!

Çin'den kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüsün son olarak Ortadoğu ülkelerinde görülmesi büyük paniğe neden oldu. İran üzerinden bölge ülkelerine yayılan salgınla ilgili en kötü senaryo savaşın yerle bir ettiği Suriye'de yayılması. Şam’da 2, Lazkiye’de 3 kişinin koronavirüs nedeniyle öldüğü ifade ediliyor. Uzmanlar, salgının mülteci kampları gibi toplu yaşanan yerlerde yayılma olasılığının yüksek olduğunu belirterek, "Türkiye'nin ciddi tıbbi tedbirleri alması gerekiyor" ifadelerini kullanıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.