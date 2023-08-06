|
Dünya

Bahreyn'den vatandaşlarına çağrı: Lübnan'ı terk edin

Suudi Arabistan'dan sonra Bahreyn de Lübnan'daki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi. Katar da vatandaşlarına çatışma bölgelerinden uzak durmaları çağrısında bulundu.

13:00 . 6/08/2023 Pazar
AA
Lübnan’da Filistin mülteci kampındaki çatışmalarda 12 kişi hayatını kaybetti, 60'tan fazla kişi yaralandı.

Lübnan’da Filistin mülteci kampındaki çatışmalarda 12 kişi hayatını kaybetti, 60'tan fazla kişi yaralandı.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, vatandaşlarından kendi güvenlikleri için Lübnan'a seyahat etmemeleri ve bu ülkede bulunanların ise geri dönmeleri gerektiği ifade edildi.

Katar’ın Beyrut Büyükelçiliği de Lübnan'daki vatandaşlarına uyarıda bulunarak çatışmaların yaşandığı bölgelerden uzak durmalarını istedi.

Suudi Arabistan, 4 Ağustos’ta vatandaşlarına
"Lübnan topraklarını bir an önce terk etmeleri"
çağrısı yapmış ve silahlı çatışma bölgelerinden uzak durmaları konusunda uyarmıştı.
Kuveyt ve Almanya da 5 Ağustos'ta Lübnan'daki vatandaşlarına
"dikkatli olmaları, güvenlik sorunu olan yerlerden ve çatışma bölgelerinden uzak durmaları"
çağrısında bulunmuştu.

Bazı ülkelerin güvenlik nedeniyle uyarılarda bulunması üzerinde Lübnan Başbakanı Necib Mikati dün bir açıklama yaparak ülkenin genel güvenlik durumunun endişe verici ve panik seviyesinde olmadığını bildirmişti.

Ayn el-Helva'daki çatışmalar

Lübnan'daki en büyük Filistin mülteci kampı Ayn el-Helva'da 29 Temmuz'dan bu yana aralarında Fetih Hareketinin de bulunduğu Filistinli gruplar arasında yaşanan çatışmalarda 12 kişi öldü, 60'tan fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı tarafların arabuluculuğunda 31 Temmuz'da kamptaki Filistinli gruplar arasında ateşkes sağlandığı duyurulmuştu. Buna rağmen taraflar arasında zaman zaman çatışmalar devam ediyor.​​​​​​​





#Bahreyn
#Lübnan
#Katar
#Suudi Arabistan
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kelime-i şehadet getirilişi