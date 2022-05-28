Dünya Bakan Akar ve komuta kademesi Aliyev ile görüştü
ASYA

Bakan Akar ve komuta kademesi Aliyev ile görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesini kabul etti.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Akar ve komuta kademesi Aliyev ile görüştü
​Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan ziyareti kapsamında Bakü’de bulunan Bakan Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na geldi.


Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edilen Akar, Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü’nü kutladı.

Bakan Akar, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki askeri eğitim iş birliği ile savunma sanayii konularındaki gelişmelere ve çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün Bakü’ye geleceğini belirterek, “Bağımsızlık Günü’nde sizlerle bir arada olmak büyük mutluluk” ifadesini kullandı.

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