Dünya Bakan Çavuşoğlunun New York temasları
AMERİKA

Bakan Çavuşoğlu'nun New York temasları

Bakan Çavuşoğlu'nun New York temasları

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo tarafından düzenlenen "Transatlantik Dışişleri Bakanları" akşam yemeğine iştirak etti.

Haber Merkezi AA
&quot;Transatlantik Dışişleri Bakanları&quot; akşam yemeği.
"Transatlantik Dışişleri Bakanları" akşam yemeği.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından New York'ta düzenlenen "Transatlantik Dışişleri Bakanları" akşam yemeğine iştirak etti.

  • Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında ABD'nin New York kentinde bulunan Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Transatlantik Dışişleri Bakanları" akşam yemeğine katıldı.

Çavuşoğlu daha sonra da Romanya Dışişleri Bakanı Ramona Manescu ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, New York'taki temas ve görüşmelerine bugün de devam edecek.

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