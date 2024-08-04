Bakan Fidan bugün Mısır'ı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 yıl aradan sonra 14 Şubat'ta Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirmesi ve söz konusu ziyaretin içerik açısından zengin bir ziyaret olması, Türkiye ve Mısır ilişkileri için önemli bir mihenk taşı oluşturdu.