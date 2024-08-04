Bakan Fidan bugün Mısır'ı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'nin daveti üzerine Mısır'ı ziyaret edecek.
Türkiye ile Mısır ilişkileri son dönemde ivme kazandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 yıl aradan sonra 14 Şubat'ta Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirmesi ve söz konusu ziyaretin içerik açısından zengin bir ziyaret olması, Türkiye ve Mısır ilişkileri için önemli bir mihenk taşı oluşturdu.
Ziyarette, iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Cumhurbaşkanlarının eşbaşkanlığında toplanacağına ilişkin ortak bildiri imzalandı.
Bakan Fidan ve mevkidaşı Abdellaty görüşmesinde, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Türkiye'yi ziyareti sırasında yapılacak bu ilk Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının hazırlıklarını ele alınması öngörülüyor.
Ayrıca, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kapsamında imzalanması öngörülen 20'ye yakın anlaşmayla ilgili mevcut durum değerlendirilecek.
İki ülke arasındaki 10 milyar dolara yaklaşan ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.
İki ülke arasındaki kültür, eğitim ve bilim alanındaki ilişkilere önem verilirken üniversiteler arası işbirliği, medya ve iletişim alanında ortak çalışmaların artırılması gündemde.
Görüşmelerde ana gündem Filistin
Gazze'deki gelişmeler, Filistin meselesi, Gazze'ye yapılan insani yardımlar ve bölgede artan gerginlikler Bakan Fidan'ın ziyaretinin ana gündem maddesi olarak yer alıyor. Bununla birlikte Libya, Sudan ve Somali'deki gelişmeler de kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.
Bakan Fidan'ın, El Ariş'i ve Refah sınır kapısını ziyaret etmesi, Türkiye'den Gazze'ye gönderilen insani yardımlara ilişkin Mısır Kızılayı'nın lojistik merkezinde incelemelerde bulunması öngörülmekte.