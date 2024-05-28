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Dünya

Bakan Koca’dan Cenevre'de Gazze vurgusu: İnsanlığın vicdanı darağacında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen Dünya Sağlık Asamblesi'nin (DSA) 77. oturumuna katıldı. Koca, ülkelerin Sağlık Bakanlarına seslenerek, “Hepimizin gözleri önünde insanlık onurunun üstünde tepinirlerken bir çocuk hekimi, bir baba ve bir evlat olarak başka bir konuşma yapmayı mümkün görmüyorum” dedi.

17:58 - 28/05/2024 الثلاثاء
Güncelleme: 18:02 - 28/05/2024 الثلاثاء
Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Asamblesi 77. Oturumunda Gazze’de işlenen insanlık suçlarını gündeme taşıdı.

Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya devletlerinin sessizliğine dikkat çeken Bakan Koca,
“En ilkel yöntemlerle, çocuklar, bebekler katledilirken, sözde ileri denen demokrasiler, sessizliklerini korumayı tercih ettiler, toplumların sesine kulak tıkadılar”
dedi.

'İnsanlık güçlü olana eğilmekten kurtulmalı'

21. Yüzyılın ilk çeyreği tamamlanırken, yeryüzündeki bütün insani konumların tehdit altında olduğunu vurgulayan Fahrettin Koca, “insan hakları” söylemleriyle tüm dünyanın uzun yıllar boyunca sadece düş gördüğünü, Gazze vahşetiyle de vahim bir gerçeğe uyandığını kaydetti.

Koca, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
“Hepimiz, bu kara ve karanlık tarihin mahkumlarıyız. Hastane bombalamak için hiçbir meşru neden olamaz. İnsanlık; hastalar, doktorlar, hastaneler, bombalara hedef olurken susamaz. Masum çocukların yüzüne bakacak halimiz kalmadı. İnsanlığın şeref ve haysiyeti üzerine ölüm kusanlar, utanmıyor. Yapabilecek bir şey yoksa, bari biz utanalım İnsanlığın vicdanını darağacında sallanırken daha neyi bekliyoruz”
diye soran Bakan Koca,
“Bu trajedi son bulmadıkça, yarın için hiçbir insanın onurunu koruyabileceğinin garantisi kalmamıştır. Bu salonun tamamı, hepimiz, tüm insanlık, sessiz kalarak, suça ortak oluyoruz. İnsanlık, güçlü olana eğilmekten kurtulup, onuru için ayağa kalkmalı”

İkili görüşmeler

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Asamblesi kapsamında Filistin'i tanıdığını ilan eden İrlanda ve İspanya'nın Sağlık Bakanları başta olmak üzere Filistin, Mısır, Azerbaycan, Özbekistan Sağlık Bakanlarıyla ikili görüşmeler yaptı.


#Fahrettin Koca
#Cenevre
#Sağlık Bakanlığı
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