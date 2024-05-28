Bakan Koca’dan Cenevre'de Gazze vurgusu: İnsanlığın vicdanı darağacında

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Asamblesi 77. Oturumunda Gazze’de işlenen insanlık suçlarını gündeme taşıdı.
'İnsanlık güçlü olana eğilmekten kurtulmalı'
21. Yüzyılın ilk çeyreği tamamlanırken, yeryüzündeki bütün insani konumların tehdit altında olduğunu vurgulayan Fahrettin Koca, “insan hakları” söylemleriyle tüm dünyanın uzun yıllar boyunca sadece düş gördüğünü, Gazze vahşetiyle de vahim bir gerçeğe uyandığını kaydetti.
İkili görüşmeler
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Asamblesi kapsamında Filistin'i tanıdığını ilan eden İrlanda ve İspanya'nın Sağlık Bakanları başta olmak üzere Filistin, Mısır, Azerbaycan, Özbekistan Sağlık Bakanlarıyla ikili görüşmeler yaptı.