Bakan Tunç: Barbar İsrail hak ettiği cezayı alana kadar davanın takipçisi olacağız

Türkiye, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahil oldu. Başvuru sonrası açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç; Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın ortak hazırladığı davaya müdahillik beyanını içeren dosya ve eklerinde, İsrail’in “BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi”ni ihlal ettiği, tüm delilleri ve unsurlarıyla net bir şekilde ortaya konduğunu belirtti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, Uluslararası Adalet Divanında İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahillik talebimizi Adalet Divanına sunduk.
Dün ve bugün olduğu gibi bundan sonra da Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, dünyada adaleti ve hakkaniyeti savunmaya devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde bağımsız Filistin devletinin varlığı kabul edilene ve Filistinli kardeşlerimiz özgür olana kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.