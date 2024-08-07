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Dünya

Bakan Tunç: Barbar İsrail hak ettiği cezayı alana kadar davanın takipçisi olacağız

Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahillik beyanını, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'na sundu. Başvuru sonrası açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde attığımız bu somut adım, işgalci İsrail tarafından Gazze’de yapılan soykırımın ve katliamın karşısında olduğumuzu tüm dünyaya açıkça göstermektedir." dedi. Bakan Tunç ayrıca; 7 Ekim’den bu yana en temel insan haklarını yok sayarak 40 bin Filistinli kardeşimizin şehit edilmesine, 90 binin üzerinde Filistinlinin ise yaralanmasına neden olan barbar İsrailli yetkililerin uluslararası hukuk önüne çıkarılarak hak ettikleri cezayı alana kadar davanın takipçisi olacaklarını vurguladı.

Seda Ekinci
17:19 - 7/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 17:20 - 7/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Türkiye, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahil oldu. Başvuru sonrası açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç; Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın ortak hazırladığı davaya müdahillik beyanını içeren dosya ve eklerinde, İsrail’in “BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi”ni ihlal ettiği, tüm delilleri ve unsurlarıyla net bir şekilde ortaya konduğunu belirtti.

Bakan Tunç 'un açıklaması şu şekilde;

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, Uluslararası Adalet Divanında İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahillik talebimizi Adalet Divanına sunduk.


Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı olarak ortaklaşa hazırladığımız davaya müdahillik beyanını içeren dosyamız ve eklerinde, İsrail’in
“BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi”
ni ihlal ettiği, tüm delilleri ve unsurlarıyla net bir şekilde ortaya konmuştur.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde attığımız bu somut adım, işgalci İsrail tarafından #Gazze’de yapılan soykırımın ve katliamın karşısında olduğumuzu tüm dünyaya açıkça göstermektedir.
7 Ekim’den bu yana en temel insan haklarını yok sayarak 40 bin Filistinli kardeşimizin şehit edilmesine, 90 binin üzerinde Filistinlinin ise yaralanmasına neden olan barbar İsrailli yetkililer, uluslararası hukuk önüne çıkarılarak hak ettikleri cezayı alana kadar davanın takipçisi olacağız.

Dün ve bugün olduğu gibi bundan sonra da Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, dünyada adaleti ve hakkaniyeti savunmaya devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde bağımsız Filistin devletinin varlığı kabul edilene ve Filistinli kardeşlerimiz özgür olana kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.



#Yılmaz Tunç
#Filistin
#Adalet Bakanı
#Lahey
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