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Dünya

Bangladeş'te sellerde ölenlerin sayısı 52'ye çıktı

Bangladeş'te şiddetli yağışın etkisiyle nehirlerin taşması sonucu meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye yükseldi.

16:54 - 29/08/2024 Perşembe
AA
Ülkedeki sel felaketi nedeniyle 500 binden fazla kişi de bölgedeki 3 bin 403 geçici barınağa yerleştirildi.
Ülkedeki sel felaketi nedeniyle 500 binden fazla kişi de bölgedeki 3 bin 403 geçici barınağa yerleştirildi.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş Afet Yönetimi ve Yardım Bakanlığı, sel felaketinin son durumuna ilişkin rapor yayınladı.

Selin ülke genelinde 5 milyon 400 bini aşkın kişiyi etkilediği bildirilen raporda, seller nedeniyle ölenlerin sayısının 52'ye yükseldiği belirtildi.

Raporda, Moulvibazar bölgesinde sel sularına kapılarak kaybolan bir kişinin ise hala bulunamadığı açıklandı.

Ayrıca, sel felaketinden etkilenen bölgelerdeki 595 sağlık ekibinin sahadaki görevlerine devam ettiği bildirildi.

Öte yandan, ülkedeki sel felaketi nedeniyle 500 binden fazla kişi de bölgedeki 3 bin 403 geçici barınağa yerleştirildi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bangladeş paylaşımı: 16 binden fazla paket bölgeye ulaştırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş'te yaklaşık 5 milyon kişinin etkilendiği ve onlarca kişinin hayatını kaybettiği sel felaketine ilişkin sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaptı. AFAD'ın koordinasyonunda kardeş ülke Bangladeş'e yardım elini uzattıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başta afetten en çok etkilenen, kara yolu ulaşımının kesildiği bölgelerde olmak üzere toplam 16 bin 750 yardım paketinin dağıtımına başladık. Çalışmalarımızı AFAD’ımız, TİKA’mız ve Türk sivil toplum kuruluşlarımızın desteğiyle yoğun şekilde sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı. paylaşımın devamında ise Erdoğan, "Bölgede yürüttüğümüz yardım faaliyetleriyle büyük bir yıkımla karşı karşıya olan Bangladeşli kardeşlerimizi yalnız bırakmıyor, yaralarını sarmaya gayret ediyoruz. Bu vesileyle, afette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılara acil şifalar diliyor, her zaman yanında olduğumuz Bangladeş’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." dedi.

#Bangladeş
#Sel
#Dhaka Tribune
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