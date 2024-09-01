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Dünya

Barbar İsrail'in okul saldırısında altı Gazzeli şehit oldu

İşgalci İsrail ordusu, Gazze şehrinin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nde yer alan Safed Okulu'na saldırı düzenledi. Okulda, yerinden edilmiş çok sayıda Filistinli aile barınıyordu. Vahşi saldırıda en az altı Filistinli hayatını kaybetti. Şehitlerin naaşları ile aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu yaralılar, el-Ehli Baptist Hastanesi'ne nakledildi.

Mahmud Hüdayi Uysal
19:01 - 1/09/2024 Pazar
Güncelleme: 19:35 - 1/09/2024 Pazar
İşgalci İsrail'in hain saldırısı ardından Safed Okulu'nda son durum
İşgalci İsrail'in hain saldırısı ardından Safed Okulu'nda son durum

Katil İsrail ordusu, Gazze şehrinin doğusunda yer alan Zeytun Mahallesi'nde yerinden edilmiş yüzlerce Filistinlinin sığındığı Safed Okulu'na saldırı düzenledi. Saldırıda altı Gazzeli şehit oldu, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda yaralı ise el-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı.



Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, soykırımcı İsrail'in bölgeyi ikinci kez bombalama tehdidinde bulunması üzerine Safed Okulu'nun boşaltıldığını belirtti. Görgü tanıkları, bombardımanın şiddetiyle insanların havaya savrulduğunu, cesetlerin paramparça olduğunu aktardı.


Alçak İsrail ordusunun birkaç gündür devam eden kara ve hava saldırıları nedeniyle Zeytun Mahallesi'nde büyük tahribat oluştuğu belirtiliyor.

#Gazze
#Filistin
#İsrail
#Şehit
#Safad Okulu
#El-Ehli Baptist Hastanesi
#Zeytun Mahallesi
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