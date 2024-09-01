Barbar İsrail'in okul saldırısında altı Gazzeli şehit oldu

Katil İsrail ordusu, Gazze şehrinin doğusunda yer alan Zeytun Mahallesi'nde yerinden edilmiş yüzlerce Filistinlinin sığındığı Safed Okulu'na saldırı düzenledi. Saldırıda altı Gazzeli şehit oldu, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda yaralı ise el-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı.