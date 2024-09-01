Barbar İsrail'in okul saldırısında altı Gazzeli şehit oldu

Katil İsrail ordusu, Gazze şehrinin doğusunda yer alan Zeytun Mahallesi'nde yerinden edilmiş yüzlerce Filistinlinin sığındığı Safed Okulu'na saldırı düzenledi. Saldırıda altı Gazzeli şehit oldu, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda yaralı ise el-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, soykırımcı İsrail'in bölgeyi ikinci kez bombalama tehdidinde bulunması üzerine Safed Okulu'nun boşaltıldığını belirtti. Görgü tanıkları, bombardımanın şiddetiyle insanların havaya savrulduğunu, cesetlerin paramparça olduğunu aktardı.
Alçak İsrail ordusunun birkaç gündür devam eden kara ve hava saldırıları nedeniyle Zeytun Mahallesi'nde büyük tahribat oluştuğu belirtiliyor.