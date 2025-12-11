Barış istiyoruz ama gerekirse savaşırız

Ukrayna’da Şubat 2022’den beri işgal harekatı yürüten Rusya, Avrupa ülkelerinde artan savaş hazırlıklarına karşı gözdağı verdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa ülkeleriyle savaşma niyetinde olmadıklarını belirterek, "Ukrayna’da Avrupalı askerlerin konumlandırılması ve Rus varlıklarına el konulması dahil tüm düşmanca adımlara karşılık vereceğiz" dedi. Lavrov, başkent Moskova’da düzenlenen Federal Konsey toplantısında yaptığı konuşmada, Konuşmasında, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, İngiltere ve NATO’nun yapıcı bir tutum sergilemediğini öne süren Lavrov, "Ukrayna vatandaşlarını kullanan bu ülkeler, Rusya ile savaşa tüm siyasi sermayelerini yatırarak, halen ülkemizi yeneceklerini düşünüyor. Putin’in de belirttiği gibi, Avrupa ile savaşma niyetinde değiliz. Böyle bir düşüncemiz bile yok. Ancak Ukrayna’da Avrupalı askerlerin konumlandırılması ve Rus varlıklarına el konulması dahil tüm düşmanca adımlara karşılık vereceğiz. Buna cevap vermeye hazırız." Avrupa’nın Ukrayna yönetimini çatışmaları sürdürme konusunda kışkırttığını vurgulayan Lavrov, "Onların, Rusya’yı soyup, uluslararası ve ticari hukukun tüm normlarını ihlal ederek, altın ve döviz rezervlerimizi ele geçirmekten başka bu savaşı finanse edebilecek bir kaynağı yok" ifadelerini kullandı.
TRUMP KRİZİ ÇÖZMEK İSTİYOR
Lavrov, konuşmasının devamında AB ve NATO’nun aksine ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesine yönelik girişimlerde bulunduğuna dikkat çekti. Trump’ın bu girişimlerini takdir ettiklerini belirten Lavrov, “Trump, krizin temel nedenlerini anlayan ve bu süreçte insan haklarına saygı gösteren tek Batılı lider" dedi. Rus bakan, ABD tarafından Ukrayna’daki savaşın sona ermesi için hazırlanan plana işaret ederek "Çalışmaların sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı. Önemli olan, krizin temel nedenleri ortadan kaldırılmadan sürdürülebilir çözümün mümkün olmadığı yönünde ortak anlayışın bulunmasıdır" cümlelerini sarf etti. Lavrov ayrıca, Birleşmiş Milletler’i (BM) de Ukrayna savaşında Kiev’den yana bir tavır takınmakla suçlayarak, “BM’nin izlediği politikalar, AB ve NATO tarafından belirleniyor. Onlar, bunları kullanıyor. BM’nin, gelecekte Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) kaderini tekrarlamamalı” dedi.
Zelenski: Güvenliği sağlayın seçime gidelim
- Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Trump'ın, kendisini seçimlerden kaçınmak için savaşı bahane olarak kullanmakla suçlamasına cevap verdi. Konuya dair bir açıklama yapan Zelenski, ABD ve Kiev'in diğer müttefiklerinin oy verme sürecinin güvenliğini sağlaması halinde yönetimin üç ay içinde seçim yapmaya hazır olduğunu açıkladı. Ukrayna Anayasası’na göre, savaş döneminde seçim yapılması yasaklanıyor. Zelenski’nin bu açıklamasının Trump tarafından sunulan barış planının kabul edilmesi için Washington yönetiminin baskılarını artırmasıyla eş zamanlı geldi.