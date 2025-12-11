Barış istiyoruz ama gerekirse savaşırız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa ülkeleriyle savaşma niyetinde olmadıklarını belirterek, "Ukrayna’da Avrupalı askerlerin konumlandırılması ve Rus varlıklarına el konulması dahil tüm düşmanca adımlara karşılık vereceğiz" dedi. Lavrov, başkent Moskova’da düzenlenen Federal Konsey toplantısında yaptığı konuşmada, Konuşmasında, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, İngiltere ve NATO’nun yapıcı bir tutum sergilemediğini öne süren Lavrov, "Ukrayna vatandaşlarını kullanan bu ülkeler, Rusya ile savaşa tüm siyasi sermayelerini yatırarak, halen ülkemizi yeneceklerini düşünüyor. Putin’in de belirttiği gibi, Avrupa ile savaşma niyetinde değiliz. Böyle bir düşüncemiz bile yok. Ancak Ukrayna’da Avrupalı askerlerin konumlandırılması ve Rus varlıklarına el konulması dahil tüm düşmanca adımlara karşılık vereceğiz. Buna cevap vermeye hazırız." Avrupa’nın Ukrayna yönetimini çatışmaları sürdürme konusunda kışkırttığını vurgulayan Lavrov, "Onların, Rusya’yı soyup, uluslararası ve ticari hukukun tüm normlarını ihlal ederek, altın ve döviz rezervlerimizi ele geçirmekten başka bu savaşı finanse edebilecek bir kaynağı yok" ifadelerini kullandı.