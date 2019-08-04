Barış Koridoru güvenli yurt olacak

Fırat’ın doğusuna operasyon hazırlığı yapan Türkiye son MGK’da güvenli bölgeyi “barış koridoru” olarak tarif etti. Bölge PKK/PYD’nin katlettiği, işkence ettiği ve evlerinden çıkardığı tüm grupların kaynaştığı güvenli bir alan olacak.

MGK’da Fırat’ın doğusu için ifade edilen “barış koridoru” ifadesiyle, PKK/PYD asimilasyonuna uğrayan bölgedeki tüm etnik gruplara Türkiye kucak açtı. Üst düzey kaynaklar, “Bu ifade Suriye’den çıkmış, savaştan kaçmış tüm Suriyeli kardeşlerimizi ifade ediyor. Arap, Kürt, Yezidi, Hristiyan, Müslüman tüm bu insanların birada mutlu yaşadığı bir güvenli bölgeden bahsediyoruz” bilgisini verdi.

DEMOGRAFİ OYUNUNA KARŞI BARIŞ KORİDORU

Fırat’ın doğusuna operasyon hazırlıklarını başlatan Türkiye, güvenli bölgeyi “barış koridoru” olarak tarif etti. Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde kullanılan bu terim, DEAŞ’ın çıkarıldığı bu bölgelerde etnik politika güderek bölge halklarını kovan Amerika ve desteklediği PKK/PYD’nin demografik yapıyı bozan etnik temelli oldubittilerine cevap olarak tercih edildi. Her etnik çevreden 3.5 milyonu aşkın Suriyeliye kucak açan Türkiye, kurulacak olan güvenli bölgede Suriyeli tüm halkların barış içinde yaşadığı bir model öneriyor. Üst düzey bir kaynak, “O bölgelerden çıkmış ve Türkiye’ye sığınmış Suriyeli kardeşlerimiz var. Arap, Kürt, Yezidi, Hıristiyan, Müslüman bir sürü insan var. Türkiye bir yandan ülkemizin, halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini sağlama gayretindeyken öte yandan da Suriyeli kardeşlerimizin rahat, güvenli ve huzur içinde vatanlarında yaşaması için çabalıyor. Dolayısıyla tek gaye, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat bölgelerinden Fırat’ı doğusuna uzanan bu hattın, herkesin kardeşçe yaşadığı bir barış koridoru olması” bilgisini verdi. Türkiye, Suriye kısa bir süre öncesine kadar terör koridoru olarak anılan Suriye kuzeyinden Irak kuzeyine uzanan bu hattı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla kesmiş ve bu bölgede barış ve huzuru tesis etmişti.

REKLAM

ÜST DÜZEY TEMSİLCİLERİ KAPSAYACAK

Fırat’ın doğusuna ilişkin planlamalarda yeni “oyalama” taktiklerine izin verilmeyeceğini Amerikalı muhataplarına net olarak ileten Türkiye, taleplerine Amerika’nın yanıtını getirecek olan askeri heyetlerin de bu hassasiyetle oluşturulmasını bekliyor. Türkiye, bu temasların karşılıklı görüşmelerle ve belirli ilerlemelerin de sağlanması suretiyle devam etmesini istiyor. Amerikan muhataplara, konuya ilişkin yetkili ve bilgili bir heyet gönderilmesi noktasındaki beklenti iletilmiş durumda. Bu doğrultuda bu hafta gelecek olan heyette Pentagon’dan üst düzey yetkililerin de yer alması bekleniyor.

TÜRKİYE NE YAPACAĞINI YILLAR ÖNCE GÖSTERDİ

Fırat’ın doğusuna güvenli bölge konusunda ABD ile yapılan görüşmelerde şuana kadar mutabakat sağlanmış değil. Amerika, Suriye savaşından en fazla etkilenen Türkiye’nin haklı taleplerine yaklaşmış da değil. Burada, Türkiye’nin güvenli bölgenin 32 kilometre derinliğinde olması talebinin yanısıra Amerika’dan PKK/PYD angajmanını sonlandırması, anlaşılamayan iki önemli konu olarak öne çıkıyor.

Dönüyorlar



Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye gelen Suriyelilerin, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terör örgütlerinden temizlenen bölgelere dönüşü sürüyor. Türkiye’nin farklı illerinde yaşayan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 200 Suriyeli, “Gönüllü Geri Dönüş Programı” kapsamında, Öncüpınar Konaklama Tesisleri Göç İdaresi Müdürlüğü bürosundaki işlemlerinin ardından minibüslere bindirildi. Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ’tan temizlenen bölgelere gitti.



