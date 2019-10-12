Dünya Başarınız için dua ediyoruz
ASYA

Başarınız için dua ediyoruz

Pakistan Başbakanı İmran Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a desteklerini iletti. Türkiye’nin karşı karşıya olduğu tehdit ve zorlukların farkında olduklarını söyleyen İmran Han, “Türkiye’nin güvenliği, bölgesel istikrar ve Suriye’de barışçıl çözüm için attığı adımları destekliyor, başarılı olmaları için dua ediyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İmran Han
İmran Han

Pakistan Başbakanı İmran Han, Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na destek için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı aradı.

Pakistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, görüşmede Türkiye’nin terör koridoruna ilişkin kaygılarının Pakistan tarafından anlaşıldığının dile getirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“Terörün 70 binden fazla can aldığı, 3 milyondan fazla mültecinin bulunduğu bir ülke olarak Pakistan, 40 bin vatandaşını teröre kurban etmiş Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu tehdit ve zorlukların farkında. Pakistan her zaman olduğu gibi Türkiye’nin arkasında ve Türkiye’yi tamamen desteklemekte.

Erdoğan, Üsküdar Kısıklı’daki konutundan Karacaahmet Mezarlığı’na geçti. Burada annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan’ın mezarlarını ziyaret eden Erdoğan, dua okudu. Erdoğan, cuma namazını kılmak için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’ne gitti.

DESTEĞİNİ AÇIKLADI

Türkiye’nin güvenliği, bölgesel istikrar ve Suriye’de barışçıl çözüm için attığı adımları destekliyor, başarılı olmaları için dua ediyoruz.” Han’ın görüşmede, Erdoğan’ın Pakistan’a yapmayı planladığı ziyareti dört gözle beklediğini de aktardığı ifade edildi. Erdoğan ile İmran Han görüşmesinde Barış Pınarı Harekatı’nın yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel konular da ele alındı.

TEMAS HALİNDEYİZ

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi de Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin Multan kentinde gazetecilere açıklamasında, “Pakistan ve Türkiye zor zamanlarda birbirlerine destek olan iki dost. Türkiye ile temas halindeyiz ve Suriye konusundaki bakış açılarına saygı duyuyoruz” dedi.

Batı ülkelerinden Barış Pınarı Harekatı’na karşı yapılan açıklamalara da değinen Kureyşi, “O liderler bizim kaygı duyduğumuz 8 milyon Keşmirlinin Hint ablukasına alınması konusunda ise sessiz kalmayı tercih ediyor” diye konuştu.

Stoltenberg’i kabul etti

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi bir ziyaret için Türkiye'ye gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde, basına kapalı gerçekleşen kabul, bir saat sürdü. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak da hazır bulundu.

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