Dünya Batı Mısırdaki idamlara kör
ORTADOĞU

Batı Mısır’daki idamlara kör

İnsan hakları ve hukuk ihlallerinde işlerine geldiğinde dünyayı ayağa kaldıran Batı, Mısır’da darbeci Sisi’nin 9 genci idam etmesini görmezden geldi. Hiçbir Avrupa ülkesinden tek bir tepki açıklaması gelmedi. Batı, Sisi yönetimini adeta ödüllendiren adımlar atmaktan da geri durmuyor. Yarın darbeci Sisi başkanlığında ilk kez Şarmelşeyh’te Arap-Avrupa Zirvesi gerçekleştirilecek. Sisi, 15-17 Şubat’ta da Münih’teki güvenlik konferansına katılmış, Avrupa ülkeleri dışında konuşan ilk kişi olmuştu.

Yasemin Asan Yeni Şafak
20 Şubat günü idam edilen 9 gencin fotoğraflarının olduğu poster.
20 Şubat günü idam edilen 9 gencin fotoğraflarının olduğu poster.

Türkiye’ye insanlık dersi verip çifte standart uygulayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Avrupa Parlamentosu (AP) ve Birleşmiş Milletler (BM), Mısır’daki işkence ve insan hakları ihlallerine ise duyarsız. 2013 yılında binlerce kişiyi öldürerek iktidara gelen darbeci Abdulfettah es-Sisi, Batı’dan aldığı cesaretle katletmeye devam ediyor. Son olarak cuntanın kontrolündeki mahkemenin İhvan üyesi 9 gence verdiği idam, hafta içinde infaz edildi.

DARBEYİ İZLEDİLER

  • Mısır’daki darbenin hafızalardaki tazeliğini koruduğunu belirten TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, “Demokrasi ve insan haklarını kendine paravan olarak kullanan Batı’nın gözleri önünde bir darbe gerçekleşti. Çok sayıda insan hayatını kaybetti. Demokratik yollarla seçilen Mursi devrilip yerine proje Sisi geçirildi. Yaşanan idamlar, insanlık dışı muamele ve işkenceler ne insan hakları, ne de evrensel değerlerle ifade edilemez” diye konuştu.


BATI KENDİ PUTUNU YEDİ

Başlı başına darbenin insan hakkı ve hukuku ortadan kaldıran bir zemin oluşturduğunu kaydeden Çavuşoğlu, “Burada açık bir insan hakkı ihlali var. Batı bunu sadece seyretti” dedi. Avrupa ülkelerinin de Sisi’yi ülkelerinde kırmızı halılar sererek karşıladıklarını hatırlatan Çavuşoğlu şunları söyledi: “İnsan hakları, evrensel değerler ve hukukun üstünlüğünü putlaştırıp kendilerine manivela yaptılar. Bugün görüyoruz ki kendi putlarını yiyorlar, kral çıplak.”

Abdulfettah es-Sisi

ÇIKAR PEŞİNDELER

Batılı ülkelerin derdinin hiçbir zaman insan hakları olmadığını kaydeden Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Kendilerine uygun yönetim tarzı süren, onlarla işbirliği içinde olan darbeci yönetimlere müsamahakar davranıyorlar. Batılı ülkelerin derdi hiçbir zaman insan hakkı olmadı. Zaten batı değerleri, insan hakları diye bir şey kalmadı. Yıllarca İsrail’in Filistinlilere yaptıklarına karşı üç maymunu oynadılar. Bugün de yine kendi çıkar ve menfaatlerini gözetiyorlar.”

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  • Ödül gibi zirve!
  • Mısır’daki idamlara sessiz kalan Batı, Sisi yönetimine ödül gibi adımlar atmaktan ise geri durmuyor. Yarın darbeci Sisi başkanlığında ilk kez Şarm El Şeyh'te Arap-Avrupa Zirvesi gerçekleştirilecek. İnsan haklarını kendi çıkarlarına göre yorumlayan Avrupa, Mısır’da yapılacak zirve ile Sisi’yi daha da meşrulaştırmış olacak. Sisi, 15-17 Şubat'ta da Münih’teki güvenlik konferansına katılmış, Avrupa ülkeleri harici konuşan ilk kişi olmuştu.

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