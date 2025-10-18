Batı Şeria'da sessiz istila

Bölgedeki Filistin toprakları sistematik olarak gasp edilirken, yıkımlar, şiddet olayları ve hareket kısıtlamaları Filistinlilerin yaşamını daha da zorlaştırdı. Bu süreçte İsrail yönetimi, Filistin topraklarında yeni yerleşim birimleri inşa ederek, mevcut yerleşimleri genişletti, Filistinlilere ait arazileri kamulaştırma adı altında gasbetti. Aynı zamanda yıkımlar ve artan şiddet olayları, Batı Şeria’daki Filistin halkı üzerindeki baskıyı daha da ağırlaştırdı. 2023’te 32 yeni yerleşke, 2024’te 61 yeni yerleşke, 2025’te ise 23 bin 571 yeni konut için inşaat izni verildi. Son üç yılda kurulan toplam yerleşke sayısı 151’e ulaştı. Bu rakam, önceki on yılda kurulan toplam yerleşke sayısının neredeyse iki katına denk geliyor. İsrail, bu adımlarla Batı Şeria’nın coğrafi ve demografik yapısını kalıcı biçimde değiştirmeyi hedefliyor.

İşgalci İsrail yönetimi, yalnızca 2024 yılı içinde 24 bin 258 dönüm Filistin arazisini yeni yerleşim alanları için kamulaştırdı. Bu, Oslo Anlaşmaları’ndan bu yana geçen 30 yıldaki en büyük toprak gaspı olarak kayıtlara geçti. Kamulaştırmaların büyük bölümü stratejik bölgelerde yoğunlaşırken, Filistinlilerin tarım ve geçim kaynaklarına ciddi darbe vuruldu. 2023-2025 yılları arasında Batı Şeria’da 4 bin 342 yapı yıkıldı, 8 bin 332 kişi yerlerinden edildi. Yıkımlar en çok Ramallah, Nablus ve el-Halil şehirlerinde yoğunlaştı. Bu durum, Filistinlilerin barınma hakkını hedef alan sistematik bir politikanın parçası olarak görülüyor. 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler tarafından uygulanan şiddet vakaları ciddi şekilde arttı. En az bin Filistinli hayatını kaybederken, 9 bin 230 kişi yaralandı. Batı Şeria’nın birçok bölgesi, sık sık baskınlar, gözaltılar ve silahlı saldırılarla karşı karşıya kalıyor. Batı Şeria’da yaşayan Filistinliler için hareket özgürlüğü neredeyse tamamen ortadan kalktı. İsrail’in kurduğu kontrol noktalarının sayısı 2023 sonunda 645 iken, 2025 itibarıyla 849’a yükseldi. Kentler arasındaki ulaşım neredeyse imkânsız hale gelirken, bölge “açık hava hapishanesi” olarak nitelendiriliyor.