Batı Ukrayna'yı yalnız bıraktı

Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başladığı saatlerde Batı başkentlerinden gelen açıklamalar, “Ukrayna yalnız bırakıldı” yorumuna neden oldu.

Geçen aralık ayından itibaren, Rusya’nın Ukrayna’ya saldıracağına yönelik her gün bir açıklama yapan ABD yönetimi, işgal başlamadan saatler önce yaptığı açıklamayla adeta Kiev’i yarı yolda bıraktı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD’nin Rusya’nın adımlarına sert ekonomik yaptırımlarla yanıt vereceklerini ancak Başkan Joe Biden’ın hiçbir senaryoda Rusya ile savaşmaları için Ukrayna’ya Amerikan askerlerini göndermeyeceğini açıkladı. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, “Rusya ile savaşmayacağız ya da askerlerimizi Rusya ile savaşması için Ukrayna’ya göndermeyeceğiz” dedi.

Rus saldırsının gerçekleştiği saatlerde açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Ukrayna’ya asker gönderme planı yapmadıklarını, savaşın NATO topraklarına sıçramaması için savunma planlarını aktive ettiklerini söylemekle yetindi.

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Kendisine yöneltilen “Rusya’yla diyalog yolunun açık olup olmadığı” sorusuna da Stoltenberg, “Rusya, siyasi çözümün kapısını kapattı” yanıtını vermesi dikkatlerden kaçmadı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, “Bu savaşı derhal durdurun” çağrısında bulunması tepki çekti.

FOTOĞRAF 45 Dünya Rusya'nın Donbas'a askeri hakerat başlattığı haberi ile güne uyandı. Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattığını duyurmasının ardından bölgeden sıcak görüntüler gelmeye başladı. İşte Rusya-Ukrayna krizinde son durum... İlk gelen bilgilere göre bölgede çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi. İnsanların bölgeden kaçışı devam ediyor. Çoğu kişi metro istasyonlarına ve sığınaklara gizlendi. Bölgenin dört bir yanından patlama sesleri ve sirenler duyuluyor. Havaalanı pistine saldırı gerçekleştirildi. İnsanlar sokak ortasında dua etmeye başladı. İşte savaş bölgesinden elimize ulaşan ilk kareler. Rusya Ukrayna savaşı: Bölgeden ilk kareler Rusya-Ukrayna krizinde beklenen işgal girişimi başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasıyla bölgede siren sesleri duyulmaya başladı. Ukrayna halkının bir çoğu ülkesinden kaçarken kaçamayan insanlar sığınaklara ve metro istasyonlarına akın etti. İşte Rusya Ukrayna savaşında son durum ve bölgeden elimize ulaşan fotoğraflar... BiP'te paylaş

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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Ukrayna’dan olası mülteci göçüne ilişkin, “mümkün olduğunca az mülteci olmasını umduklarını” vurgulayarak, “Ancak onlar için tamamen hazırız ve gelenleri memnuniyetle karşılarız” sözleri de Brüksel’in samimiyetsiz politikalarına örnek gösterildi.

Eski Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, Rusya- Ukrayna krizinde Batı’nın başarısız olduğunu kaydetti. Karrenbauer, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Tarihsel başarısızlığımız için kendimize çok kızgınım. Gürcistan, Kırım ve Donbas’tan sonra Putin’i gerçekten caydıracak hiçbir şey hazırlamadık” ifadelerini kullandı.

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