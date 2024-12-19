Bayram panayırında izdiham: 32 çocuk hayatını kaybetti

Nijerya'da panayırda meydana gelen izdihamda 32 çocuk hayatını kaybetti çok sayıda yaralı var.
Nijerya'nın güneyindeki Oyo eyaletinde düzenlenen bayram panayırındaki izdihamda 32 çocuk hayatını kaybetti, çok sayıda çocuk yaralandı. Yaralıların çevredeki hastanelere sevk edildiğini aktaran Oyo Enformasyon Komiseri Prince Dotun Oyelade, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade etti. Oyo Valisi Seyi Makinde ise yaptığı açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve panayırın organizatörlerinin gözaltına alındığını bildirdi.
Nijerya'nın güneyindeki Oyo eyaletinde düzenlenen panayırdaki izdihamda 32 çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı.
Oyo Enformasyon Komiseri Prince Dotun Oyelade, yaptığı yazılı açıklamada, dün eyaletin başkenti Ibadan'da düzenlenen özel panayırda izdiham oluştuğunu belirtti.
Oyelade, izdihamda 32 çocuğun yaşamını yitirdiğini, çok sayıda çocuğun yaralandığını açıkladı. Yaralıların çevredeki hastanelere sevk edildiğini aktaran Oyelade, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade etti. Oyo Valisi Seyi Makinde, yaptığı açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve panayırın organizatörlerinin gözaltına alındığını bildirmişti.
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