Bebekler soğuktan ölmeye başladı

Gazze’de son günlerde yeniden artan yağışlar binlerce çadırın sular altında kalmasına sebep olurken 9 aylık bir bebeğin de soğuktan öldüğü bildirildi. Tıbbi kaynaklar, İsrail saldırılarında yerle bir olmuş Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’ta derme çatma çadırlarda yaşamaya mahkum edilen bir ailenin 9 aylık bir bebeğinin soğuktan donmuş halde hastaneye getirildiğini bildirdi. Yerel aktivistler de sosyal medyadan bebeğin donmuş haldeki ölü naaşının görüntülerini paylaşarak acil yardım çağrısında bulundu. İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten beri sürdürdüğü bombardımanlarla yerle bir olan Gazze’de, 2 milyonu aşkın sivil açık havada ya da derme çatma çadırlarda yaşama tutunmaya çalışıyor. Kış şartlarının başlaması ve yoğun yağışlar, İsrail saldırılarının altyapıyı yıkmasıyla birleşince felakete sebep oluyor.

2 BİN 500 KEZ YARDIM ÇAĞRISI

Gazze’deki Sivil Savunma Örgütü tarafından yapılan açıklamada, yoğun yağışların sebep olduğu seller yüzünden binlerce çadırın sular altında kaldığı ve kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Açıklamada, çarşamba sabahından beri yoğunlaşan yağmurların sellere sebep olması yüzünden Sivil Savunma Merkezi’ne 2 bin 500 kez acil destek çağrısı geldiği ancak İsrail’in uyguladığı kuşatma nedeniyle imkanların kıt olduğu aktarıldı. Gazze’deki mevcut imkanların yaşanan felaketle mücadele konusunda tamamen yetersiz olduğuna işaret edilen açıklamada, dünya ülkelerine ve uluslararası yardım kuruluşlarına duruma müdahale çağrısı yapıldı. Yoğun yağış dün de devam ederken yağışlar nedeniyle daha önce İsrail bombardımanlarında zarar gören üç bina yıkıldı.

1,5 MİLYON İNSAN BARINAĞA İHTİYAÇ DUYUYOR

Konuya dair Birleşmiş Milletler (BM) Yakındoğu Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından yayınlanan açıklamada, İsrail’in iki yıl süren saldırılarında Gazze’nin yerle bir olması yüzünden 1,5 milyon Filistinlinin barınağa ihtiyacı olduğu bildirildi. Açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarında evsiz kalmış 250 binden fazla ailenin, yıpranmış çadırlarda soğuk ve şiddetli yağmur ve sel felaketiyle mücadele ettiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, Gazze’de yaşanan felaketlerin temel sebebinin İsrail saldırıları ve İsrail’in uyguladığı kuşatma olduğuna vurgu yapılarak, “Sivillere kış şartlarını güvenli bir şekilde geçirme imkanı sağlayacak insani yardımların girişine izin verilirse bu felaketlerin etkisini sınırlanabilir” cümlelerine yer verildi.

YAĞMUR ZORLUK GETİRDİ

UNRWA tarafından sosyal medya X platformunda Gazze’de yaşanan sele ait görüntülerle birlikte yayınlanan açıklamada ise saldırılar yüzünden Gazze’de iki yıldır zorlu insani şartların hüküm sürdüğü hatırlatılarak, “Yağmur, yeni zorluklar ve mağduriyetlerle birlikte geldi” denildi. Sellerin, çadırlarda bulunan az miktardaki sağlık malzemelerine de zarar verdiğine işaret edilen açıklamada, insanların yığılması, temizlik imkanlarının olmaması ve altyapının felç olması, yağmur sularıyla birleştiğinde salgın hastalıkları da artırıyor” ifadeleri kullanıldı. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri düzenlerdiği saldırılarda 70 bini aşkın Filistinli yaşamını yitirirken Gazze'deki binaların yüzde 90'ı bu saldırılarda yıkılmıştı.

Bebek ölümleri yüzde 75 arttı

İsrail’in Gazze’ye yönelik uyguladığı zalim kuşatma, bebeklerin sağlıksız olarak doğmasına ve kısa süre içinde ölmesine de sebep oluyor. Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından konuya ilişkin yayınlanan rapora göre, Gazze’de İsrail’in soykırım uygulamaya başladığı 7 Ekim 2023 öncesindeki döneme göre yeni doğan bebeklerin ölüm oranı yüzde 75 oranında arttı. Kuşatmanın insani yardımların ulaşmasını engellemesi nedeniyle hamile kadınların yetersiz beslendiğine dikkat çekilen raporda, bu yüzden bebeklerin 1.3 kilodan daha zayıf doğduğu ve çoğunun yaşama tutunamadığı kaydedildi.







