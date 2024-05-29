Belarus duyurdu: AKKA Anlaşması'ndan çekildi

“Belarus tarafı, tüm eksikliklerine rağmen Avrupa kıtasında konvansiyonel silahların kontrolü alanında tek, çok taraflı yasal olarak bağlayıcı araç olarak kalan AKKA'yı korumak için her türlü çabayı gösterdi. AKKA'nın uygulamasını durduran katılımcı devletlerin Belarus'a yönelik açıkça düşmanca adımlarına rağmen, antlaşmayı uygulamaya hazırdık”