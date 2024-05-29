Belarus duyurdu: AKKA Anlaşması'ndan çekildi

Belarus Ulusal Hukuk Portalı'nda yayımlanan, Lukaşenko'nun imzaladığı yasada, 19 Kasım 1990 tarihli AKKA'nın uygulanmasının durdurulduğu belirtildi.
Nisan ayı başlarında Lukaşenko, söz konusu yasa tasarısının parlamentoda görüşülmesine onay vermiş, ardından Belarus Parlamentosu yasa tasarısını onaylamıştı.
Belarus Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, AKKA'ya taraf olan devletlerin çoğunluğunun söz konusu belgeyi bahanelerle onaylamayı reddettiği ve hiçbir zaman yürürlüğe girmediği belirtildi.
NATO üyesi ülkelerin AKKA'yı askıya alma kararının Belarus'a başka seçenek bırakmadığı vurgulanan açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu: