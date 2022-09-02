Dünya Belçikalılar araçlarına daha ucuz akaryakıt almak için Fransaya gidiyor
AVRUPA

Belçikalılar araçlarına daha ucuz akaryakıt almak için Fransa'ya gidiyor

Belçika ile Fransa arasında akaryakıt fiyatlarında litrede 30 ila 50 sentlik farklar nedeniyle Belçikalılar araçlarına yakıtı Fransa'dan alıyor.

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Haber Merkezi AA
​Belçikalılar araçlarına daha ucuz akaryakıt almak için Fransaya gidiyor
Akaryakıt krizi.

Fransa hükümetinin akaryakıtta indirimi artırması nedeniyle bu ülke ile komşusu Belçika arasında benzin ve mazot fiyatları 30 sent kadar açıldı. Fransa'daki bazı benzin istasyonlarının ek indirim kampanyaları uygulamasıyla bu fark 50 sente kadar çıkıyor.

Belçikalılar bir depo akaryakıta 12-20 avro daha az ödüyor

Bu nedenle özellikle sınıra yakın bölgelerde oturan Belçikalılar araçlarına akaryakıtlarını Fransa'dan alarak tasarruf ediyor.

Aracına yaklaşık 40 litre yakıt alan bir Belçikalı bu ürüne kendi ülkesinden yaklaşık 12 ila 20 avro daha az ödemiş oluyor.

Özellikle sınıra 50 kilometre mesafedeki bölgelerden yoğun şekilde Fransa'ya yakıt almaya gidiliyor.

Bidonlarla ilave akaryakıt alınıyor

Bazı Belçikalılar daha fazla tasarruf etmek için araçlarının deposunu doldurduktan sonra yanlarında götürdükleri bidonları da dolduruyor.

Mevcut kurallar göre bir aracın, deposunun dışında bidonla en fazla 10 litre akaryakıtla sınırı geçmesine izin veriliyor. Ancak iki ülke arasındaki sınırda bu durum denetlenmediği için pek çok Belçikalı limitlerin çok üzerinde akaryakıtı bidonlarla getiriyor.

Bu durum, Belçika'nın Fransa sınırına yakın bölgelerindeki akaryakıt istasyonlarının da tepkisini çekiyor.

Öte yandan Belçika'daki istasyonlar yakıt satamamaktan şikayet ediyor.

Halihazırda Belçika'da benzinin litre fiyatı 1,72 avro, mazotun litre fiyatı da 2,07 avro seviyesine bulunuyor.

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