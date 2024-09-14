Beni tehcir edemeyeceksiniz

Gazze'de 11 aydır büyük bir soykırım işleyen işgalci İsrail ordusu, 28 Ağustos'ta Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim, Cenin ve Tubas'ta, son 25 yılın en büyük askeri operasyonunu yürütüyor. Söz konusu üç kent ve çevresindeki dört kampta (Cenin, El-Faria, Tulkerim ve Nur Şems) 10 gün yoğun bir şekilde süren saldırılar sonrası işgalciler geride ciddi bir yıkım bırakarak çekildi. Saldırı ve baskınlar ise yoğunluğunu düşürse de bölgenin diğer kentlerine de yayılarak devam ediyor. İsrail ordusuna bağlı kuvvetler, perşembe ve cuma günleri Nablus yakınlarındaki Deyr Balut beldesi, Beyt Lahim kenti ve Tulkerim Kampı'nda Filistinlilere ait üç evi daha yıktı. İsrail'in 15 gündür süren saldırılarının bilançosu ise ağır.

VATANIMIZI ASLA TERK ETMEYECEĞİZ

Tulkerim Kampı'na dün sabah saatlerinde bir baskın düzenleyen işgalci İsrail ordusu, Bedu ailesine ait bir evi daha yıktı. Aile üyelerinden Maha Bedu, yıkık evinin önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Evimizi, hayallerimizi ve umutlarımızı yıktılar" dedi. İsrail'in, Filistinlilere ait evleri keyfi olarak, ruhsatsız olduğu ya da aile üyelerinin suça karıştığı bahanesiyle yıkarak Filistinlileri tehcir etmeyi hedeflediğini belirten Bedu, "Evimizi yıktılarsa ben de buraya çadır kuracağım. Kampımı, şehrimi, vatanımı terk etmeyeceğim. Atalarımın başına gelenleri kabul etmeyeceğim. Onları tehcir ettiler ama beni tehcir edemeyecekler" diye konuştu.

İKİ HAFTADA 50 ÖLÜ

İsrail kuvvetlerinin 28 Ağustos'ta başlattığı geniş çaplı saldırıların üzerinden 15 gün geçerken, saldırıların bilançosu da netleşiyor. Filistin hükümetinin açıkladığı verilere göre, işgal ordusuna bağlı kuvvetler, bu süreçte 50 Filistinliyi öldürürken onlarca Filistinliyi de yaraladı. En fazla ölü, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim, Cenin ve Tubas, bu süreçte en fazla Filistinlinin öldürüldüğü bölgeler oldu. İsrail ordusu, Cenin ve kampında 21, Tulkerim'de 12 ve Tubas'ta 13 Filistinliyi katletti. Batı Şeria'nın orta kesimindeki Nablus ve Ramallah'ın yanı sıra güneydeki El-Halil'de de baskınlarını sürdüren işgal ordusu Nablus'ta bir, El-Halil'de ise 3 Filistinliyi daha öldürdü.

CENİN'DE YIKIM VE TEHCİR BÜYÜK

İsrail ordusuna bağlı kuvvetler, 15 günlük süreçte Cenin, Nur Şems ve El-Faria kamplarına düzenlediği saldırılarda büyük bir yıkım meydana geldi. Cenin'in doğu mahallelerinde yüzde 40'a varan bir yıkım görülürken 1.000 aile kamptan zorla tehcir edildi. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinatörlüğü (OCHA) verilerine göre, Cenin Kampı'nda tehcir edilen 1.000 Filistinliden 297'si kadın, 102'si çocuklardan oluştu. Bunların büyük çoğunluğu saldırıların yoğunluğunun düşmesiyle kampa geri döndü. OCHA'nın verilerine göre ayrıca, kamptaki yolların yüzde 70'i İsrail ordusunun baskın sırasında beraberinde getirdiği buldozerler tarafından tahrip edildi. İşgal güçlerinin altyapıyı tahrip etmesi nedeniyle Kamp ve çevresinde 35 bini aşkın sivil temiz suya erişemez oldu.

EL-FARİA'DA HAVA BOMBARDIMANI

İsrail ordusunun Batı Şeria'daki son büyük çaplı saldırılarında, Gazze'de görmeye alıştığımız savaş manzaraları da kameralara yansıdı. İsrail ordusuna ait insansız uçakların dün sabah saatlerinde El-Faria Kampı'nda hareket halindeki bir araca düzenlediği bombardımanda, bir Filistinli ölürken saldırı sonrası Gazze'de olduğu gibi kamptan yoğun dumanlar yükseldiği görüldü. OCHA'nın verilerine göre, Cenin Kampı'nda yaşanan yıkımın benzeri El-Faria ve Nur Şems kamplarında da meydana geldi. İki kampta, en az 400 ev kısmen ya da tamamen yıkılırken 327 Filistinli tehcir edildi. İki kampta 2.6 kilometrelik uzunluğa varan su şebekeleri ve altyapı kanalları İsrail ordusuna ait buldozerler tarafından yıkıldı. Altyapının tahrip edilmesi sonucunda iki kampta yaşayan 33 bin kişi temiz suya ulaşamaz hale geldi.

Ağustosta yıkım hızlandı

İsrail ordusuna bağlı kuvvetlerin Batı Şeria'daki Filistinlilere ait gayrimenkul ve arazilere yönelik yürüttüğü yıkımların Ağustos ayında ciddi bir yükseliş kaydettiği görülüyor. Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerlişimcilerle Mücadele Konseyi, işgalcilerin Ağustos'ta Filistinlilere ait 78 binayı yıktığı 62 yıkım operasyonu gerçekleştirdiğini bildirdi.İşgal ordusu, bu süreçte Filistinlilere ait en az 367 dönümlük araziye el koyarak 13 tarım tesisini yıktı.

Hayvanlar da hedefte

İsrail ordusunun Batı Şeria'daki yıkım ve tehcir hamlesine bölgedeki yasa dışı Yahudi yerleşimlerde bulunan fanatik yerleşimciler de katılıyor. Yerleşimciler, yalnızca Filistinlilere değil Filistinlilerin küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarına da saldırıyor. Yerel kaynakların dün yayınladığı videoda yerleşimci teröristlerin zehirlediği Filistinlilere ait 50 koyunun görüntülerine yer verildi. Koyunların merada ölü halde olduğu görüldü.











