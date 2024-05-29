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Dünya

Benzeri görülmemiş artış: İsrail'de halk askere gitmeyi reddediyor

Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarını tüm dünyadan gelen çağrılara rağmen sürdüren terör devleti İsrail'de halk askere gitmeyi reddediyor. İsrailli sivil toplum kuruluşu (STK) Yesh Gvul, İsrail ordusunda hizmet etmeyi reddedenlerin sayısında benzeri görülmemiş bir artış olduğunu açıkladı. Bu kişilerden biri olan ve şu an hapiste bulunan 18 yaşındaki Sofia Orr'un yazdığı mektupta, "İnsanlıktan soyutlanmanın tam bir sessizlik içinde devam etmesini engelleyecekse, bedelini ödemeye ve hapishanede kalmaya devam etmeye hazırım. Hapishaneden bile söylemeliyim onlar (Filistinliler) insan!" diyerek, orduya katılmaktansa hapiste kalmayı tercih edeceğini ilan etti.

22:06 - 29/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 22:24 - 29/05/2024 Çarşamba
AA
Sofia Orr
Sofia Orr

İsrailli sivil toplum kuruluşu (STK) Yesh Gvul, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde devam eden savaşı nedeniyle İsrail ordusunda hizmet etmeyi reddedenlerin sayısında benzeri görülmemiş bir artış olduğunu açıkladı.

Yesh Gvul, X hesabından yaptığı açıklamada, orduda hizmeti reddedenlerden biri olan Sofia Orr'un sözlerine yer verdi.

Yesh Gvul, Gazze'deki savaş nedeniyle İsrail ordusunda hizmet etmeyi reddedenlerin sayısında benzeri görülmemiş bir artış olduğunu ve bunlardan biri olan üyeleri Sofia Orr'un şu an hapiste tutulduğunu kaydetti.

"İnsanlıktan çıkarma politikaları"

Hapiste yazdığı konuşma metni Kudüs'te düzenlenen bir protesto eyleminde arkadaşı Ella Kidar tarafından okunan Sofia, konuşma metninde, "Ürdün ile deniz arasında yaşayan insanların çoğunluğu sessiz ve güvenli bir şekilde yaşamak istiyor. Çevremizde gördüğümüz ve deneyimlediğimiz savaş ve insanlıktan çıkarma politikaları, her iki tarafta da büyük çoğunluğumuzun çıkarlarına aykırıdır." ifadelerini kullandı.

"Bedelini ödemeye hazırım"

Orduya katılmayı reddeden Sofia, "İnsanlıktan soyutlanmanın tam bir sessizlik içinde devam etmesini engelleyecekse, bedelini ödemeye ve hapishanede kalmaya devam etmeye hazırım. Hapishaneden bile söylemeliyim onlar (Filistinliler) insan!" diyerek, orduya katılmaktansa hapiste kalmayı tercih edeceğini ilan etti.

Siyasi bir hareket olarak 1982'de kurulan İsrailli STK Yesh Gvul, askeri hizmeti reddedenleri desteklemeyi ve Filistin topraklarının işgali ve tercihli savaşlara karşı kamuoyunu etkilemeyi hedefliyor.


Gazzeli adam şehit ailelerini teselli etti: Burası cihad ve ribat topraklarıdır

Soykırımcı İsrail 7 Ekim'den beri 35 binden fazla sivili Gazze'de acımasızca katletti. Hayatta kalan sivilleri ise insani yardım malzemelerin girişlerini keserek açlıkla ölüme terk etti. Yaralıların tedavi edileceği hastaneleri bile işgal eden soykırım ordusu en son katliam olarak 1.5 milyon Gazzelinin son sığınağı olan Refah'taki çadır kenti vurdu. 20'den fazla sivil yanarak hayatını kaybetti. Kısıtlı imkanlarla hizmet veren hastanede ailesinden şehit verenleri teselli eden Gazzeli adamın söyledikleri Filistin direnişinin nasıl devam ettiğine örnek oldu. Gazzeli adam "Hepimiz şehit olacağız. Burası cihad ve ribat topraklarıdır. Canımız Allah yolunda fedadır. Yarın seni alır, en yüksek mertebeye ulaştırır. Böyle düşünmezsek yaşamamızın ne önemi var?" ifadelerini kullandı.


#İsrail
#Askerlik Hizmeti
#Filistin
#Yesh Gvul
#Gazze
#Sofia Orr
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