Benzeri görülmemiş artış: İsrail'de halk askere gitmeyi reddediyor

Soykırımcı İsrail 7 Ekim'den beri 35 binden fazla sivili Gazze'de acımasızca katletti. Hayatta kalan sivilleri ise insani yardım malzemelerin girişlerini keserek açlıkla ölüme terk etti. Yaralıların tedavi edileceği hastaneleri bile işgal eden soykırım ordusu en son katliam olarak 1.5 milyon Gazzelinin son sığınağı olan Refah'taki çadır kenti vurdu. 20'den fazla sivil yanarak hayatını kaybetti. Kısıtlı imkanlarla hizmet veren hastanede ailesinden şehit verenleri teselli eden Gazzeli adamın söyledikleri Filistin direnişinin nasıl devam ettiğine örnek oldu. Gazzeli adam "Hepimiz şehit olacağız. Burası cihad ve ribat topraklarıdır. Canımız Allah yolunda fedadır. Yarın seni alır, en yüksek mertebeye ulaştırır. Böyle düşünmezsek yaşamamızın ne önemi var?" ifadelerini kullandı.