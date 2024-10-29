Bergusi’nin hayatına kastedildi

İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, parlamentoda konuşma yaptığı sırada aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile arasında tartışma çıktı. İsrail'i Binyamin Netanyahu'dan daha fazla zayıflatan bir başbakan olmadığını vurgulayan Lapid, "Bu hükümet, Aralık 2022'nin sonundan bu yana iki yıldır görevde. Bu hükümetin sayabileceği tek bir olumlu değişiklik var mı?" dedi. Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in de ekonomiyi mahvettiğini ifade eden Lapid, "Bakan olduğundan beri daha fazla saldırı, daha fazla cinayet, daha fazla suç, daha fazla terörizm oldu. Sözde yüz, eylemde sıfır." ifadelerini kullandı.