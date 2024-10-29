Bergusi’nin hayatına kastedildi

İşgalci güç İsrail zindanlarında 2002'den bu yana tutulan Filistin direnişinin sembol isimlerinden Fetih Hareketi üyesi Mervan el-Bergusi'nin hayatına kastedildiği ve çok sayıda yaralanmaya yol açan acımasız ve tehlikeli işkencelere maruz kaldığı belirtildi.
Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti ve Filistin Esirler Cemiyeti tarafından, Bergusi'nin son zamanlarda hapishanede yaşadığı şiddete ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şiddetli saldırı ve darp sonucu Bergusi'nin vücudunun üst kısmında çok sayıda yaralanmanın olduğu belirtilirken, "Saldırlar, Begusi'nin başına, kulaklarına, kaburgalarına ve uzuvlarına odaklandı. Bu da sağ kulağında kanamaya, sağ kolunda bir yaraya ve başta kaburga, göğüs ve sırt olmak üzere vücudunun her yerinde şiddetli ağrılara yol açtı" denildi.