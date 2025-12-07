Bergusi'ye ölümüne işkence

Yeni Şafak
İşgal zindanlarından serbest bırakılan bir esir, yıllardır hapiste tutulan Mervan Bergusi’nin ağır işkencelere maruz kaldığını anlattı. Bergusi’nin oğlu Kassam Bergusi’nin verdiği bilgiye göre, Filistinli liderin dişleri, kaburgaları ve parmakları kırıldı. Kassam Bergusi, “Yaşadığımız bu kâbus için kime başvuracağımızı bilmiyoruz” dedi.

Filistinli lider Mervan Bergusi’nin oğlu Kassam Bergusi, işgal zindanlarından serbest bırakılan bir esirin, babasının ağır işkencelere maruz kaldığını anlattığını açıkladı. Kassam Bergusi, babasının işgal zindanlarında gördüğü ağır işkencelere ilişkin yeni bilgiler paylaştı. Cuma sabahı serbest bırakılan bir esir ile görüştüğünü belirten Kassam Bergusi, esirin kendisine babasının “vahşi saldırılara maruz kaldığını” söylediğini aktardı. Serbest bırakılan esir, Bergusi’nin “Vücudunun tamamen morartıldığını, dişlerinin, kaburgalarının ve parmaklarının kırıldığını, ayrıca kulağının bir bölümünün kesildiğini” ifade etti. Ailenin büyük endişe içinde olduğunu dile getiren Kassam Bergusi, “Her gün ağır bir kâbus yaşıyoruz. Ne yapabiliriz? Kiminle konuşabiliriz? Kime başvurabiliriz?” diye sordu.



