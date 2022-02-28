Beyaz Saray Sözcüsü: Putin NATO'nun en büyük birleştiricisi oldu

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki bugün yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkesinin nükleer silahları da içeren caydırıcı güçlerini yüksek alarma geçirmesinin ardından Biden yönetiminin gerilimi azaltmak istediğini söyleyerek, ABD'nin kendini savunmak için yeterli yetenek ve kapasiteye sahip olduğunu, nükleer alarm seviyelerini değiştirmediğini açıkladı. Psaki, “Kendi değerlendirmemizi değiştirmedik, ancak Rusya’nın tehditlerini kullanma konusunda da çok net olmamız gerekiyor. Şu anda yapmak istediğimiz tek şey gerilimi azaltmak” dedi.

Psaki, ABD'nin Ukrayna üzerinde "uçuşa yasak bölge" oluşturmayı planlayıp planlamadığı sorusunu yanıtladı.

Şu anda Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili her seçeneğin masada olduğunun altını çizen Psaki, şöyle konuştu:

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"Ancak Başkan Joe Biden, Rusya ile savaşmaları için Ukrayna'ya asker göndermeyeceğini sürekli söylüyor. Uçuşa yasak bir bölge oluşturmak bunun korunmasını gerektirir, bu durumda da Amerikan askerinin bölgede görevlendirilmesi gerekir. Bu, Rusya ile doğrudan bir çatışma, belki de savaş olur. Biz bu savaşın bir parçası olmayı planlamıyoruz."

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