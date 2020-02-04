Dünya Beyaz Sarayda gizli toplantı iddiası ABD, İsrail ve BAEdan İran hamlesi
AMERİKA

Beyaz Saray'da gizli toplantı iddiası: ABD, İsrail ve BAE'dan İran hamlesi

Beyaz Saray'ın, aralık ayında ABD, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İran'a karşı iş birliğini görüştüğü bir toplantıya ev sahipliği yaptığı öne sürüldü.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamim Netanyahu
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamim Netanyahu

Amerikan Axios haber sitesinin İsrailli ve ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, 17 Aralık'ta Beyaz Saray'da, Donald Trump yönetiminin İsrail ve BAE arasındaki bağları güçlendirmek için attığı adımların bir parçası olarak gizli bir toplantı yaptığı iddia edildi.

Haberde, son günlerde "sözde Ortadoğu barış planı" ile eleştirilerin hedefi olan Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner'in bu toplantının yapılmasında önemli rolü olduğu belirtildi.

İran'a karşı işbirliği

Toplantıda ABD'yi Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, O'Brien'ın Yardımcısı Victoria Coates ve ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, İsrail'i Binyamin Netanyahu'nun Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben Shabbat, BAE'yi ise ülkenin Washington Büyükelçisi Yusuf el Otaiba'nın temsil ettiği iddiasına yer verilen haberde, toplantıda, İran'a karşı ABD, İsrail ve BAE iş birliğinin yanı sıra BAE-İsrail saldırmazlık paktının da görüşüldüğü ifade edildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan üst düzey Beyaz Saray yetkilisi, "ABD, kritik müttefikleri ve ortakları arasındaki ilişkinin genişlemesini olumlu karşılarken, özel diplomatik görüşmeleri hakkında bilgi vermeyecektir ya da bir açıklama yapmayacaktır." ifadesini kullandı.

Çığ altındaki minibüste 4 ölü

Çığ altındaki
minibüste 4 ölü

Çığ altındaki 7 kişi sağ olarak kurtarıldı.
Girdiği çadırı unuttu!

Girdiği çadırı unuttu!

​Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bilindik hareket.
Fırtına kupadafarklı kazandı

Fırtına kupada
farklı kazandı

​Trabzonspor tur kapısını sonuna kadar açtı.
En sert şekilde kullanılacak

En sert şekilde kullanılacak

​Erdoğan ve Putin görüşmesinde meşru müdafaa vurgusu.
Manisa'da <br>art arda iki deprem

Manisa'da
art arda iki deprem

​İkinci deprem İstanbul'da da hissedildi.
Diyarbakır'daki koronavirüs <br>tetkikleri açıklandı

Diyarbakır'daki koronavirüs
tetkikleri açıklandı

​Resmi makamların açıklamalarına dikkat çekildi.
Karşılık verilmeye <br>devam edilecek

Karşılık verilmeye
devam edilecek

​AK Parti Sözcüsü Çelik'ten MYK sonrası açıklama.
Gözyaşlarını tutamadı

Gözyaşlarını tutamadı

​Irkçı saldırıyı anlatan Obi Mikel canlı yayında ağladı.
PKK cami ve <br>okul vurdu!

PKK cami ve
okul vurdu!

Bir öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı.
40 bin sivil <br>daha sınırda

40 bin sivil
daha sınırda

İdlib'de ​Esed saldırıları devam ediyor.
10 gündür Elazığ'dalar

10 gündür Elazığ'dalar

​Depremden 3 saat sonra vardıkları şehirden ayrılmadılar.
İşte yeni AKINCI!

İşte yeni AKINCI!

​Önce dua, sonra sevinç çığlıkları duyuldu.
Bunun sonuçları da olacaktır

Bunun sonuçları da olacaktır

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
18 ili tek tek sayıp uyardı

18 ili tek tek sayıp uyardı

"Çok hızlı bir şekilde deprem master planları hazırlanmalı."
Durağa dalan şoföre müebbet istemi

Durağa dalan şoföre müebbet istemi

Bir kişinin öldüğü 14 kişinin yaralandığı kazada yeni gelişme.
Kulağının her <br>tarafını sardı

Kulağının her
tarafını sardı

​Hataylı çiftçi kulağını saran tümörden kurtulmak istiyor.
İki ülkeye<br>daha sıçradı

İki ülkeye
daha sıçradı

Koronavirüs vakaları ilk kez iki ülkede daha görüldü.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.