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Beyaz Saray'da iftar verdi

Beyaz Saray'da iftar verdi

04:0029/03/2025, Cumartesi
G: 29/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Trump, iftar programında Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Lübnan, Pakistan ve diğer birçok ülkeden temsilcilerin bulunduğunu söyledi.
Trump, iftar programında Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Lübnan, Pakistan ve diğer birçok ülkeden temsilcilerin bulunduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikalı Müslüman toplumunun ve bazı ülkelerin temsilcilerine Beyaz Saray'da iftar verdi. Programda yaptığı konuşmasına, "Ramazanınız mübarek olsun" diyerek başlayan Trump, Amerikalı Müslümanların 2024 Kasım ayında yapılan başkanlık seçimlerinde kendisine destek verdiğini ve bundan çok memnun olduğunu belirtti. Trump, iftar programında Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Lübnan, Pakistan ve diğer birçok ülkeden temsilcilerin bulunduğunu söyledi. Trump, "Müslüman toplumuna verdiğimiz sözleri tutuyoruz. Herkesin imkansız olduğunu söylediği tarihi İbrahim Anlaşmalarını temel alarak Ortadoğu'da kalıcı barışı tesis etmek için aralıksız bir diplomasi yürütüyoruz" değerlendirmesinde bulundu. ABD Başkanı, "Müslüman dostlarımıza çok teşekkür ederim. Daha parlak ve daha umutlu bir geleceğe ulaşmak için sizlerle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum" diye konuştu.


#ABD
#Donald Trump
#iftar

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