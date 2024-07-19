Biden istenmeyen aday

ABD Başkanı Joe Biden, 27 Haziran günü Cumhuriyetçi Başkan Adayı Donald Trump ile girdiği münazarada sergilediği performans sonrası kendi partisinden gelen adaylıktan çekil baskısı karşısında yalnız kalmış durumda. Temmuz ayında Amerikan sol-liberal medya üzerinden Biden'a uygulanan "Adaylıktan çekil" çağrısına, Demokrat Parti'nin ağır toplarından gelen açıklamalarla zirveye taşınmış oldu. Amerikan medyası, Demokrat Parti'nin Senato Demokrat Lideri Chuck Schumer ve eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi gibi önde gelen isimlerin, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ı yenemeyeceği korkusu nedeniyle Başkan Joe Biden'a başkanlık yarışından çekilmesi için baskı yaptığını yazdı. Demokrat Parti'nin 19 Ağustos'taki kongresinde yeni bir aday belirlemesi için öncelikle Biden'ın kendi isteğiyle yarıştan çekilmesi gerekiyor.

İki kanattan da baskı

ABC News, dün Çarşamba günü Chuck Schumer'in geçen Cumartesi günü yaptığı toplantıda Biden'a yarıştan çekilmesinin partinin ve ülkenin çıkarına olacağını söylediğini bildirdi. Ağ ayrıca bir kaynağın Temsilciler Meclisi Demokrat Lideri Hakeem Jeffries'in de doğrudan Biden'a benzer görüşler ifade ettiğini söylediğini aktardı. Washington Post, Schumer ve Jeffries'in Biden'a ayrı ayrı, adaylığının devam etmesinin Demokrat Parti'nin yaklaşan seçimlerde Kongre'nin her iki meclisinde de liderlik etme yeteneğini baltaladığını söylediğini bildirdi.

Pelosi de katıldı

CNN ise Pelosi'nin Biden'a, kamuoyu yoklamalarının Trump'ı yenemeyeceğini gösterdiğini, bunun da Demokratların Temsilciler Meclisi'nin kontrolünü yeniden ele geçirme şansını yok edebileceğini bildirdiğini belirtti. Kanal, 4 kaynağa atıfta bulunarak Pelosi'nin yakın zamanda Biden ile konuştuğunu ancak onu yarıştan çekilmesi konusunda zorlamadığını bildirdi. Öte yandan CNN'deki bir kaynağa göre Biden, Pelosi'ye kamuoyu yoklamalarının zafer olasılığını gösterdiğine inandığını söyledi.

Seçmenin üçte ikisi istemiyor

Demokrat Parti'nin etkili isimlerinden Temsilciler Meclisi üyei Adam Schiff de önceki gün açıkça Biden'a yarıştan çekilme çağrısında bulunarak, partiden başkanın çekilmesi çağrısında bulunan 20. temsilci oldu. Axios ayrıca Demokrat milletvekillerinin Biden'ın yarıştan çekilmesi için daha fazla çağrı beklediğini, zira bazı Demokratların seçmenlerin üçte ikisinin yeni bir aday istediğini ve değişiklik yapmak için yeterli zamanın olduğunu belirttiğini bildirdi.

Axios, üst düzey Demokrat Parti liderlerine dayandırdığı bir başka haberinde ise artan baskılar sonucunda Biden'ın bu hafta sonu başkanlık yarışından çekileceği bilgisine yer verdi.

Diğer yandan İngiliz The Economist dergisi ile YouGov araştırma şirketinin ABD'de gerçekleştirdiği anket, Demokratların yüzde 79'u Başkan Joe Biden'ın seçimden çekilmeye karar vermesi halinde yardımcısı Kamala Harris'in başkan adayı olarak gösterilmesini desteklediğini ortaya koydu.

İlk kez çekilme mesajı verdi

Biden üzerindeki baskı her geçen gün artarken, ABD Başkanı'ndan yarışı bırakabileceğine ilişkin ilk kez bir açıklama geldi. Sağlığıyla ilgili tıbbi bir durum tespit edilmesi halinde seçim yarışından çekilebileceğine işaret etti. "Black Entertainment Television News"a verdiği röportajın bir kısmı yayımlanan 81 yaşındaki Biden "Yaş sadece bilgelik getirir" ifadesini kullanırken, ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için adaylıktan çekilmesine neyin sebep olabileceğinin sorulması üzerine, "Eğer tıbbi bir durum ortaya çıkarsa, doktorlar gelip şu sorunun var derse olabilir" mesajını verdi.

Kovid oldu, karantinada

Öte yandan ABD Başkanı'nın sağlık durumuna ilişkin sorular üst üste gelen görüntüler sonrası zirve yaparken, Kovid'e yakalandığı ve bir müddet kamuoyundan uzak halde Delaware'den işlerini yürüteceğinin açıklanması dikkati çekti. Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, 81 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden’ın Las Vegas’ta katıldığı etkinliğin ardından korona virüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Biden’ın aşılı olduğu ve hafif semptomlar gösterdiği belirtildi. Doktorunun yaptığı açıklamada, "Başkan ilk Paxlovid dozunu aldı. Rehoboth’taki evinde kendini izole edecek” ifadeleri kullanıldı. Biden'ın sosyal medya hesabı üzerinden atılan "Hasta oldum" mesajı da hakkındaki spekülasyonları artırırken, milyonlarca kez görüntülendi.







