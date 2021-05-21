Dünya Biden yönetiminden Türkiyeye ilk ziyaret Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman Türkiyeye geliyor
AMERİKA

Biden yönetiminden Türkiye’ye ilk ziyaret: Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman Türkiye’ye geliyor

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, önümüzdeki hafta Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Joe Biden'ın ekibinden Türkiye'ye ilk ziyarette, ABD tarafından yapılan açıklamaya göre, iki ülke ilişkilerinin önemi vurgulanacak.

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Biden yönetiminden Türkiye’ye ilk ziyaret: Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman Türkiye’ye geliyor
Wendy Sherman

ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetiminden Türkiye'ye ilk ziyaret bu ayın sonunda gerçekleşecek.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, 25 Mayıs'tan sonra Türkiye'ye gelecek.

İKİNCİ DURAĞI ANKARA

ABD tarafından yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Belçika'ya geçecek Sherman, daha sonra Ankara'ya gelecek. ABD'li yetkili, hükümet yetkilileri ile görüşecek.

TARTIŞMALI KONULAR GÖRÜŞÜLECEK

Ziyarete ilişkin ABD tarafından yayımlanan medya notunda, "Bakan Yardımcısı Sherman, karşılıklı zorluklarla yüzleşmek ve sorunlu alanları tartışmak için NATO Müttefikimizle birlikte çalışırken ABD-Türkiye ilişkilerinin öneminin altını çizecek" denildi.

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