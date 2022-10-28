Dünya Bidendan Şi Cinping çıkışı Duyduğuma göre biraz endişeliymiş
AMERİKA

Biden'dan Şi Cinping çıkışı: Duyduğuma göre biraz endişeliymiş

ABD Başkanı Biden, 8 Kasım’da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesi eyaletlerdeki gezilerine devam ediyor. New York eyaletine bağlı Syracuse kentine giden Biden, burada Kongreden geçen ve çip üretiminin artırılmasını hedefleyen yasaya ilişkin konuştu. Bu yasa sayesinde ABD’nin çip üretimini yüzde 500 artıracağını ve dışa bağımlılığı azaltacağını belirten Biden, “Duyduğuma göre, Şi bundan dolayı biraz endişeliymiş.” ifadesini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Bidendan Şi Cinping çıkışı: Duyduğuma göre biraz endişeliymiş
ABD Başkanı Joe Biden

ABD Başkanı Biden, 8 Kasım’da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesi eyaletlerdeki gezilerine devam ediyor.

New York eyaletine bağlı Syracuse kentine giden Biden, burada Kongreden geçen ve çip üretiminin artırılmasını hedefleyen yasaya ilişkin konuştu.

Bu yasa sayesinde ABD’nin çip üretimini yüzde 500 artıracağını ve dışa bağımlılığı azaltacağını belirten Biden, “Duyduğuma göre, Şi bundan dolayı biraz endişeliymiş.” ifadesini kullandı.

Biden, ABD’nin birçok yedek parça konusunda dışa bağımlılığı azaltması gerektiğini belirterek, “yerli üretim” çağrısı yaptı.

ÇİP VE BİLİM YASASI

ABD Başkanı Joe Biden’in 9 Ağustos'ta imzalayarak yürürlüğe soktuğu “Çip ve Bilim Yasası”, ülkede yerli yarı iletken üretiminin artırılması için “nesilde bir kez gelen yatırım fırsatı” şeklinde nitelenmiş ve ABD’nin konumunu Çin’e karşı güçlendirileceği kaydedilmişti.

Çin’e kayan çip üretiminin tekrar ABD’ye dönmesini teşvik eden 280 milyar dolarlık çip yasası kapsamında gelecek 6 ay boyunca yarı iletken fabrikalarının inşa edileceği, sadece bu inşa sürecinin tek başına 1 milyondan fazla istihdam sağlanacağı ifade edilmişti.

ABD Senatosunda 27 Temmuz’da, bir gün sonra da Amerikan Temsilciler Meclisinde kabul edilen ABD’de yarı iletken üretiminin artırılmasına yönelik çip yasası, otomobilden elektroniğe kadar birçok endüstride üretimde aksamaya neden olan çip kıtlığını hafifletmeyi amaçlıyor.

Yasa, yarı iletken üretimi için yaklaşık 52 milyar dolarlık desteğin yanı sıra yarı iletken fabrikalarının kurulumunu teşvik etmek için dört yıllığına yüzde 25’lik vergi indirimini içeriyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın kürsüdeki tuhaf halleri gündem oldu
OYNAT 00:19
ABD Başkanı Joe Biden'ın kürsüdeki tuhaf halleri gündem oldu
ABD Başkanı Joe Biden, Global Fund's Konferansı'nda yaptığı konuşmanın ardından sahnede yaptığı hareketler sosyal medyada alay konusu oldu. Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Toplantıları için New York'ta bulunan ABD Başkanı Joe Biden Global Fund's Konferansı'nda konuşma yaptı. Biden'ın konuşmasından sonra yaptığı yaptığı vucut hareketleri sosyal medyada alay konusu oldu.

Dün ölü senatöre seslenmişti: ABD Başkanı Biden bugün de yolunu şaşırdı
DÜNYA
Dün ölü senatöre seslenmişti: ABD Başkanı Biden bugün de yolunu şaşırdı
Hedef yeni keşif

Hedef yeni keşif

Fatih sondaj gemisi Çaycuma-1 kuyusunda.
İmzayı attı

İmzayı attı

​Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi resmen başladı.
Bu kararlılıkla döviz stoku erir

​Bankalardaki mevduat dağılımı TL lehine hızla değişiyor.

Milli İHA ve Milli Muharip Uçak'ta kullanılacak.

​Balıkesir'de 11 milyon zeytin ağacının serüveni başladı.

Herkesin gözü önünde çaldı: Saatler sonra fark edildi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde büyük bir değişim ve dönüşüme imza atıldı.

​Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan vizyon belgesini bugün açıklıyor.
Sanayi sitesinde patlama

Sanayi sitesinde patlama

​Ekipler harekete geçti: Ölü ve yaralılar var.

Fincancı ve merkez yönetimin görevden alınması için davaname hazırlandı.

​İzmir'de depremzedeler için 2 yılda 2 bin 245 konut yapıldı.

ABD'den Rusya'ya sert uyarı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.