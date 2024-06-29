Biden'ın adaylığı tehlikede

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Joe Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump’ın canlı yayın tartışmasında hakaretler havada uçuştu. ABD tarihinin mahkemece suçlu bulunan ilk başkanı (Trump) ile demans hastalığı yüzünden cümleleri bitirmekte dahi zorlanan Başkanı’nın (Biden) karşı karşıya geldiği münazarada, taraflar belden aşağı ithamlarda bulunmaktan çekinmedi. Biden ve Trump, CNN’in Atlanta’daki stüdyosunda sahneye birbirini selamlamadan ve el sıkışmadan çıktı. Jack Tapper ve Dana Bash’in moderatörlüğünü yaptığı canlı yayında iki adayın da İsrail’i savunmak için yarışa girmesi dikkat çeken bir diğer husus oldu.

İSRAİL’İ SAVUNMA YARIŞI

Gazze konusunda Biden, ateşkes müzakereleri konusunda çaba sarf etmeye devam ettiklerini belirtirken, bu süreçte İsrail’e en büyük desteği sağladıklarını, sadece yoğun nüfusun bulunduğu alanlarda kullanımı uygun olmayan yüksek kapasiteli bomba sevkiyatını durdurduklarını söylemekle yetindi. Trump da Biden’ı “İsrail’in işini bitirmesine izin vermemekle” suçlayarak, bölgeye barışın gelmesi için bağımsız bir Filistin’i destekleyip desteklemeyeceği sorusunu ise “Bunu görmek zorundayız” şeklinde kısa bir cevapla geçiştirdi. Gazze konusunda İsrail'in soykırımla yargılanması ve bölgedeki insani duruma dair ise herhangi bir soru ve cevap gelmedi.

KİM DAHA KRİMİNAL

6 Ocak Kongre saldırılarıyla ilgili tartışma sırasında Trump ile Biden’ın birbirlerine kişisel olarak saldırıları şiddetlendi. Trump, Demokratları, 6 Ocak Kongre baskınına karşı kendi önerisine rağmen yeterince önlem almamakla suçlarken, Biden ise “Benim burada gördüğüm tek suçlu kişi mahkeme tarafından suçlu bulunmuş kişidir” diyerek Trump’ın “sus payı” davasında jüri tarafından mahkum edilmesine atıfta bulundu. Trump da buna karşılık uyuşturucu bağımlısıyken yasa dışı şekilde silah edinmekten suçlu bulunan Biden’in oğlu Hunter Biden’ı işaret ederek, “Kendi oğlu yüksek derecede suçlu bulundu” ifadelerini kullandı.

SOKAK KEDİSİNE BENZETTİ

Biden da Trump’a, “Bu bahsettiklerin çok çirkin ve yalan. Öte yandan hakkında, kadınları toplum içinde taciz etmekten, eşin hamileyken bir yetişkin film yıldızı ile girdiğin ilişkiye kadar hâlâ itham edildiğin suçlamalar var, sen ne diyorsun?” şeklinde cevap verdi. Trump Biden için, “Sokak kedisi ahlakına sahip” hakaretini savururken, ABD Başkanı’nın konuşma sırasında defalarca kez duraksaması sosyal medyada alay konusu oldu. Kurduğu cümlelerin dahi sonunu getiremeyen Biden’ın kimi zaman ne dediği anlaşılmadı.

GOLF OYNAYAMAYAN YAPAMAZ

Trump, yaşı ve sağlık durumu ile ilgili soruya iki defa zihin sağlığını gösteren bilişsel test aldığını ve bunları kamuya açıkladığını dile getirerek, “Bu (Biden) ise hiçbirini almadı” ifadelerini kullandı. Trump, iki ayrı golf şampiyonluğu bulunduğuna da işaret ederek, “Bunu yapabilmek için akıllı olmanız ve topa uzun bir mesafeden vurabilmeniz gerekir. Ben bunu yapıyorum. Biden bunu yapamaz” diye konuştu.

TRUMP BIDEN’I SÜPÜRDÜ

Seviyenin ayak altına indiği iki adayın düellosundan Trump açık ara fark atarak zaferle ayrıldı. Canlı yayın tartışmasına ilişkin CNN anketinin sonuçlarına göre, izleyicilerin yüzde 67'si Trump'ı başarılı buldu. 2020’deki seçimler öncesi yapılan canlı yayın tartışmasında Biden ezici üstünlük sağlamış, seçimde de ipi göğüslemişti.

DEMOKRATLAR PANİK YAPTI

Söz konusu durum Demokratlar arasında paniğe neden oldu. Demokrat Parti adına çalışan stratejist ve eski Başkan Barrack Obama’nın kampanya yetkilisi David Plouffe, tartışmayı "bir tür Defcon 1 anı (kriz alarmı)" olarak nitelendirdi. Eski Kaliforniya valisi Arnold Schwarzenegger’ın eski eşi Maria Shriver, Biden'ı sevdiğini ancak gecenin "birçok açıdan yürek parçalayıcı" olduğunu söyledi. Eski Missouri senatörü Claire McCaskill, "Bu gece nasıl hissettiğimi biliyorum: Sanki karnıma yumruk yemişim gibi hissettim" sözlerini kullandı.

HARRIS VE NEWSOM İHTİMALİ

Demokratlar, münazara sonrası Biden’ın yarıştan çekilmesi ve başka bir adayın partiyi temsil etmesini istediğini Başkan’a iletti. Henüz adaylığı onaylanmayan Biden’ın yerine alternatif isimler de gündeme geldi. Guardian’ın haberine göre ilk aday Başkan Yardımcısı Kamala Harris. Haberde, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom’ın da kulislerde konuşulan bir diğer isim olduğu ileri sürüldü.

BIDEN’I AZİL ÇAĞRISI

ABD'de Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Chip Roy, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, "Anayasa'nın 25. Ek Maddesi'ni" kullanarak Başkan Joe Biden'ı görevden alma çağrısı yapması için tasarı hazırlığında olduğunu duyurdu. Roy, X paylaşımında, Biden'ın, "başkanlık görev ve yetkilerini başarılı şekilde yerine getiremediği" için görevden alınması gerektiği çağrısında bulunacağını belirtti. ABD Anayasası'nın 25. ek maddesi, başkanın görevini yapamayacağına kanaat getirilmesi durumunda, görevden alınarak yerine başkan yardımcısının geçici olarak görevi devralması sürecini düzenliyor.







