Biden'ın oğlu Hunter Biden hakim karşısında: 25 yıl hapis cezasına çarptırılabilir

İlk duruşmada önceden belirlenen yaklaşık 250 Delaware sakinine tarafsız şekilde jüride yer alıp alamayacaklarını belirlemek üzere çeşitli sorular soruldu. Birçok jüri adayı Biden'i tanıması, güçlü siyasi eğilimlerinin olması veya bağımlılıkla mücadele eden aile üyelerinin bulunması gerekçesiyle tarafsız olamayacağını belirterek elenirken, mahkeme 6 kadın ve 6 erkek Delaware sakinini jüri üyesi olarak seçti. Yemin eden jüri üyelerine dava ile ilgili yol haritası niteliğindeki yönergeleri okuyan Yargıç Maryellen Noreika, yarınki duruşmada açılış konuşmalarına başlanacağını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden ise, oğlu Hunter Biden hakkındaki dava ile ilgili yazılı bir açıklama yayınladı. “Ben Başkanım ama aynı zamanda bir babayım. Jill ve ben oğlumuzu seviyoruz ve onunla gurur duyuyoruz" diyen Biden, Hunter Biden'ın zorluklar karşısında gösterdiği dayanıklılığın kendilerine ilham verdiğini ifade etti. Biden, “Başkan olarak, devam eden federal davalar hakkında yorum yapmıyorum ve yapmayacağım, ancak bir baba olarak oğluma sınırsız sevgi, güven ve saygı duyuyorum” ifadelerini kullandı.