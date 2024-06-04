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Biden'ın oğlu Hunter Biden hakim karşısında: 25 yıl hapis cezasına çarptırılabilir

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, uyuşturucu etkisi altındayken silah satın almakla suçlandığı davada jüri üyelerinin seçimiyle başladı. Hunter Biden'ın, federal silah yasalarını ihlal etmekle suçlanmasıyla ilgili bu dava, kamuoyunun gündemine oturdu.

08:31 - 4/06/2024 Salı
Yeni Şafak
Hunter Biden, federal silah yasalarını ihlal etmekle suçlanıyor.
Hunter Biden, federal silah yasalarını ihlal etmekle suçlanıyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden hakim karşısına çıktı. Hunter Biden'ın uyuşturucu etkisi altındayken silah satın almakla suçlandığı dava Delaware Bölge Mahkemesi'nde başladı.


İlk duruşmada önceden belirlenen yaklaşık 250 Delaware sakinine tarafsız şekilde jüride yer alıp alamayacaklarını belirlemek üzere çeşitli sorular soruldu. Birçok jüri adayı Biden'i tanıması, güçlü siyasi eğilimlerinin olması veya bağımlılıkla mücadele eden aile üyelerinin bulunması gerekçesiyle tarafsız olamayacağını belirterek elenirken, mahkeme 6 kadın ve 6 erkek Delaware sakinini jüri üyesi olarak seçti. Yemin eden jüri üyelerine dava ile ilgili yol haritası niteliğindeki yönergeleri okuyan Yargıç Maryellen Noreika, yarınki duruşmada açılış konuşmalarına başlanacağını açıkladı.

Joe Biden: Hunter ile gurur duyuyoruz

ABD Başkanı Joe Biden ise, oğlu Hunter Biden hakkındaki dava ile ilgili yazılı bir açıklama yayınladı. “Ben Başkanım ama aynı zamanda bir babayım. Jill ve ben oğlumuzu seviyoruz ve onunla gurur duyuyoruz" diyen Biden, Hunter Biden'ın zorluklar karşısında gösterdiği dayanıklılığın kendilerine ilham verdiğini ifade etti. Biden, “Başkan olarak, devam eden federal davalar hakkında yorum yapmıyorum ve yapmayacağım, ancak bir baba olarak oğluma sınırsız sevgi, güven ve saygı duyuyorum” ifadelerini kullandı.

25 yıl hapis cezasına çarptırılabilir

Kardeşi Beau Biden'ın 2015 yılında beyin kanseri nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrasında uyuşturucu ve alkole yöneldiği bilinen Hunter Biden, 2018 yılında uyuşturucu bağımlılığının pençesindeyken Delaware eyaletinde ateşli silah satın almakla suçlanıyor.


Hunter Biden'a yönelik suçlamalar arasında federal lisanslı bir silah satıcısına yalan söylemek, silah alırken yanlış beyanda bulunmak ve 11 gün boyunca yasadışı olarak silah bulundurmak yer alıyor. İlk kez görevi başındaki bir ABD başkanının oğlunun hakim karşısına çıkması nedeniyle önem taşıyan dava sonunda Hunter Biden'ın 25 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.


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